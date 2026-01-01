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Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль
Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль

Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2612

Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль. Настоящий морской бинокль, который обеспечит яркое изображение высокой четкости не только днем при ярком солнце, но и в сумерках, в дождливую погоду и при низкой облачности. Обрезиненный водонепроницаемый корпус не боится ни дождя, ни морских волн. Просветленная оптика обеспечивает качественное изображение, а большой диаметр объективов позволяет использовать бинокль в сумерках и при недостаточной освещенности. Встроенный компас с подсветкой. По нижнему краю зрения видна шкала в градусах (от 0° до 360°). Измерительная шкала. 

Описание

Корпус модели прорезинен, поэтому внешний контакт с водой не причинит оптике никакого вреда. В то же время внутри бинокль заполнен азотом, что уберегает оптику от образования конденсата при резкой смене температуры. В комплексе со стеклянной оптикой с многослойным просветляющим покрытием это гарантирует качественное изображение высокой контрастности даже в самых экстремальных погодных условиях.

Встроенный компас с подсветкой

Одна из основных особенностей этой модели – встроенный компас. Когда вы смотрите в бинокль, по нижнему краю зрения видна шкала в градусах (от 0° до 360°). Если в середине шкалы обозначено 360, это значит, что вы смотрите на север. Если 180 – на юг.

Для условий низкой освещенности на внешней стороне корпуса расположена кнопка, включающая подсветку. Подсветка особенно полезна при использовании компаса или функций измерения расстояния и размеров. Подсветка работает от батареек, которые следует регулярно заменять для поддержания работоспособности прибора.

Определение расстояния до объекта

Зная размер наблюдаемого объекта, вы сможете определять расстояние до него. Наблюдая в окуляр интересующий объект, ориентируйтесь на количество делений на визирной сетке. Например, значению 3,9 по шкале соответствует 12-метровому зданию. Выставляя это значение на верхней шкале измерения расстояния, вы задаете систему отсчета. Нижняя шкала – реальный размер объекта (12 м). В этом случае расстояние составит 300 метров, что вы и увидите на нижней шкале.

Вычисление размеров объектов

По визирной сетке можно определить и размер объекта. Для этого нужно знать расстояние, на которое удален объект. Измерение размеров происходит аналогично определению расстояния. Выставляя соответствия верхней и нижней шкал, вы сможете определить высоту любого объекта.

Фокусировка, межзрачковое расстояние

Возможность диоптрийной настройки и регулировка межзрачкового расстояния позволяют подстроить бинокль под индивидуальные особенности зрения наблюдателя. Мягкие резиновые наглазники можно сложить, если вы наблюдаете в очках.

Можно установить на фотоштатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • назначение - морской водозащищенный бинокль
  • Увеличение, крат - 7
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  Многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Сумеречный фактор - 18,71
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 124
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
  • Водозащищенность - есть
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
  • Компас - есть
  • Измерительная шкала - есть
  • Крпеление к фотоштативу - есть, 1/4 
  • Вес - 1025 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Защитные крышки
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Батарейки: 2 шт. типа LR43
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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