Bresser Nautic 7x50 WP/CMP бинокль

Корпус модели прорезинен, поэтому внешний контакт с водой не причинит оптике никакого вреда. В то же время внутри бинокль заполнен азотом, что уберегает оптику от образования конденсата при резкой смене температуры. В комплексе со стеклянной оптикой с многослойным просветляющим покрытием это гарантирует качественное изображение высокой контрастности даже в самых экстремальных погодных условиях.
Встроенный компас с подсветкой
Одна из основных особенностей этой модели – встроенный компас. Когда вы смотрите в бинокль, по нижнему краю зрения видна шкала в градусах (от 0° до 360°). Если в середине шкалы обозначено 360, это значит, что вы смотрите на север. Если 180 – на юг.
Для условий низкой освещенности на внешней стороне корпуса расположена кнопка, включающая подсветку. Подсветка особенно полезна при использовании компаса или функций измерения расстояния и размеров. Подсветка работает от батареек, которые следует регулярно заменять для поддержания работоспособности прибора.
Определение расстояния до объекта
Зная размер наблюдаемого объекта, вы сможете определять расстояние до него. Наблюдая в окуляр интересующий объект, ориентируйтесь на количество делений на визирной сетке. Например, значению 3,9 по шкале соответствует 12-метровому зданию. Выставляя это значение на верхней шкале измерения расстояния, вы задаете систему отсчета. Нижняя шкала – реальный размер объекта (12 м). В этом случае расстояние составит 300 метров, что вы и увидите на нижней шкале.
Вычисление размеров объектов
По визирной сетке можно определить и размер объекта. Для этого нужно знать расстояние, на которое удален объект. Измерение размеров происходит аналогично определению расстояния. Выставляя соответствия верхней и нижней шкал, вы сможете определить высоту любого объекта.
Фокусировка, межзрачковое расстояние
Возможность диоптрийной настройки и регулировка межзрачкового расстояния позволяют подстроить бинокль под индивидуальные особенности зрения наблюдателя. Мягкие резиновые наглазники можно сложить, если вы наблюдаете в очках.
Можно установить на фотоштатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- назначение - морской водозащищенный бинокль
- Увеличение, крат - 7
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - Многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Сумеречный фактор - 18,71
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 124
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
- Водозащищенность - есть
- Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
- Компас - есть
- Измерительная шкала - есть
- Крпеление к фотоштативу - есть, 1/4
- Вес - 1025 гр.