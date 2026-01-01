Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом

В основе прибора лежат классические и проверенные временем Porro-призмы. Все оптические элементы выполнены из стекла BaK-4, которое обеспечивает отличную прорисовку мелких деталей, правильную цветопередачу и сохранение геометрии объектов. Для увеличения светопропускания и создания более яркой и контрастной картинки оптика дополнена полным многослойным просветлением. Диаметр объективов составляет 50 мм, что позволяет биноклю собирать достаточно света для ведения наблюдений в сумерках и предрассветные часы, когда внешнего освещения немного.
Наводка на резкость выполняется для каждого окуляра в отдельности, поэтому фокусироваться на целях получается быстро и точно. Присутствует и диоптрийная коррекция для более тщательного выравнивания картинки в плане четкости. Окуляры имеют большой вынос зрачка, что делает удобным использование бинокля в очках – обычных или солнечных. К тому же есть возможность сложить наглазники и благодаря этому не потерять в поле зрения.
Бинокль можно без опасений опускать в воду – механика и оптика выдержат кратковременное погружение на небольшую глубину. А благодаря ярко-желтым цветовым акцентам на корпусе бинокль под водой очень легко обнаружить даже с большого расстояния. Поэтому если во время похода бинокль вдруг упадет в неглубокий ручей, его получится быстро обнаружить и вернуть обратно. Также здесь есть защита от выпадения конденсата – внутри корпус заполнен инертным газом. Внешнее покрытие корпуса – нескользящая резина.
Стоит отметить и наличие встроенного компаса. Он помогает ориентироваться по сторонам света в открытом море. Дополнен подсветкой, которая работает от батареек, поэтому использовать его можно даже при слабой освещенности. Также здесь есть измерительная шкала для определения размеров объектов и расстояний.
При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- назначение - морской, для охоты рыбалки; полевой;
- Увеличение, крат - 7
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Относительная яркость - 51,02
- Сумеречный фактор - 18,71
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 136
- Реальный угол зрения, ° - 7,8
- Водозащищенность - - IPX7, защита от временного погружения в воду (на глубину не более 1 метра)
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
- Межзрачковое расстояние, мм - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - резиновые, складывающиеся
- Компас с подсветкой - есть
- Вес - 1324 гр.
- Измерительная шкала - есть