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Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом
Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом
Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом

Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом

Bresser
Артикул: MTG-2611

Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом. Незаменимый оптический инструмент для наблюдений на воде. Он облагает рядом неоспоримых преимуществ: водозащищен, оснащен компасом и измерительной шкалой, не боится конденсата, обладает широким полем зрения и 7-кратным увеличением. Его возможности оптимальным образом подходят для наблюдений с борта корабля, участия в спортивных соревнованиях на воде и отдыха на рыбалке.

Описание

В основе прибора лежат классические и проверенные временем Porro-призмы. Все оптические элементы выполнены из стекла BaK-4, которое обеспечивает отличную прорисовку мелких деталей, правильную цветопередачу и сохранение геометрии объектов. Для увеличения светопропускания и создания более яркой и контрастной картинки оптика дополнена полным многослойным просветлением. Диаметр объективов составляет 50 мм, что позволяет биноклю собирать достаточно света для ведения наблюдений в сумерках и предрассветные часы, когда внешнего освещения немного.

Наводка на резкость выполняется для каждого окуляра в отдельности, поэтому фокусироваться на целях получается быстро и точно. Присутствует и диоптрийная коррекция для более тщательного выравнивания картинки в плане четкости. Окуляры имеют большой вынос зрачка, что делает удобным использование бинокля в очках – обычных или солнечных. К тому же есть возможность сложить наглазники и благодаря этому не потерять в поле зрения.

Бинокль можно без опасений опускать в воду – механика и оптика выдержат кратковременное погружение на небольшую глубину. А благодаря ярко-желтым цветовым акцентам на корпусе бинокль под водой очень легко обнаружить даже с большого расстояния. Поэтому если во время похода бинокль вдруг упадет в неглубокий ручей, его получится быстро обнаружить и вернуть обратно. Также здесь есть защита от выпадения конденсата – внутри корпус заполнен инертным газом. Внешнее покрытие корпуса – нескользящая резина.

Стоит отметить и наличие встроенного компаса. Он помогает ориентироваться по сторонам света в открытом море. Дополнен подсветкой, которая работает от батареек, поэтому использовать его можно даже при слабой освещенности. Также здесь есть измерительная шкала для определения размеров объектов и расстояний.

При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
  • назначение - морской, для охоты рыбалки; полевой;
  • Увеличение, крат - 7
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное многослойное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 51,02
  • Сумеречный фактор - 18,71
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 136
  • Реальный угол зрения, ° - 7,8
  • Водозащищенность - - IPX7, защита от временного погружения в воду (на глубину не более 1 метра)
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
  • Межзрачковое расстояние, мм - есть
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - резиновые, складывающиеся
  • Компас с подсветкой - есть
  • Вес - 1324 гр. 
  • Измерительная шкала - есть

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок на плечо
  • Чехол
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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