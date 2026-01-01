Bresser Nautic 7x50 Gen II бинокль с компасом

Описание

В основе прибора лежат классические и проверенные временем Porro-призмы. Все оптические элементы выполнены из стекла BaK-4, которое обеспечивает отличную прорисовку мелких деталей, правильную цветопередачу и сохранение геометрии объектов. Для увеличения светопропускания и создания более яркой и контрастной картинки оптика дополнена полным многослойным просветлением. Диаметр объективов составляет 50 мм, что позволяет биноклю собирать достаточно света для ведения наблюдений в сумерках и предрассветные часы, когда внешнего освещения немного.





Наводка на резкость выполняется для каждого окуляра в отдельности, поэтому фокусироваться на целях получается быстро и точно. Присутствует и диоптрийная коррекция для более тщательного выравнивания картинки в плане четкости. Окуляры имеют большой вынос зрачка, что делает удобным использование бинокля в очках – обычных или солнечных. К тому же есть возможность сложить наглазники и благодаря этому не потерять в поле зрения.





Бинокль можно без опасений опускать в воду – механика и оптика выдержат кратковременное погружение на небольшую глубину. А благодаря ярко-желтым цветовым акцентам на корпусе бинокль под водой очень легко обнаружить даже с большого расстояния. Поэтому если во время похода бинокль вдруг упадет в неглубокий ручей, его получится быстро обнаружить и вернуть обратно. Также здесь есть защита от выпадения конденсата – внутри корпус заполнен инертным газом. Внешнее покрытие корпуса – нескользящая резина.





Стоит отметить и наличие встроенного компаса. Он помогает ориентироваться по сторонам света в открытом море. Дополнен подсветкой, которая работает от батареек, поэтому использовать его можно даже при слабой освещенности. Также здесь есть измерительная шкала для определения размеров объектов и расстояний.





При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: