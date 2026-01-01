Bresser Lynx 8x42 бинокль

Описание

Линзы и призмы полностью просветлены, поэтому передаваемая биноклем картинка получается ясной – все детали хорошо различимы даже в сумерках. Материалом для оптики послужил боросиликатный крон K9, который является аналогом популярного оптического стекла BK-7. Есть все необходимые настройки: регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка, диоптрийная коррекция. К тому же бинокль удобен для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках: выноса выходного зрачка достаточно, чтобы поле зрения не обрезалось, есть возможность установить наглазники в наиболее удобное положение – они имеют поворотно-выдвижную конструкцию.





Есть защита от брызг. Как и большинство полевых биноклей, эта модель может быть установлена на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: