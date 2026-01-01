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Bresser Lynx 8x42 бинокль
Bresser Lynx 8x42 бинокль
Bresser Lynx 8x42 бинокль

Bresser Lynx 8x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2606

Bresser Lynx 8x42 бинокль. 8-кратный полевой бинокль на roof-призмах. Обладает широким полем зрения, отлично подходит для наблюдений за птицами и животными, будет отличным выбором для охотника, натуралиста или походника. Компактное исполнение делают этот бинокль необременительным в дороге: он без проблем помещается в рюкзак, комфортен при использовании с рук. 

Описание

Линзы и призмы полностью просветлены, поэтому передаваемая биноклем картинка получается ясной – все детали хорошо различимы даже в сумерках. Материалом для оптики послужил боросиликатный крон K9, который является аналогом популярного оптического стекла BK-7. Есть все необходимые настройки: регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка, диоптрийная коррекция. К тому же бинокль удобен для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках: выноса выходного зрачка достаточно, чтобы поле зрения не обрезалось, есть возможность установить наглазники в наиболее удобное положение – они имеют поворотно-выдвижную конструкцию.

Есть защита от брызг. Как и большинство полевых биноклей, эта модель может быть установлена на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Характеристики:
  • назначение - для охоты рыбалки; полевой; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof 
  • Материал оптики - K9
  • Покрытие линз -  полное 
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 10,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 109
  • Реальный угол зрения, ° - 6,3
  • Водозащищенность - IP53, защита от водных брызг
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 58–73
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вынос выходного зрачка, мм - 21,5
  • Диметр выходного зрачка, мм - 5,25
  • Вес - 750 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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