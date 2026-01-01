Bresser Lynx 8x42 бинокль

Линзы и призмы полностью просветлены, поэтому передаваемая биноклем картинка получается ясной – все детали хорошо различимы даже в сумерках. Материалом для оптики послужил боросиликатный крон K9, который является аналогом популярного оптического стекла BK-7. Есть все необходимые настройки: регулировка межзрачкового расстояния, центральная фокусировка, диоптрийная коррекция. К тому же бинокль удобен для тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках: выноса выходного зрачка достаточно, чтобы поле зрения не обрезалось, есть возможность установить наглазники в наиболее удобное положение – они имеют поворотно-выдвижную конструкцию.
Есть защита от брызг. Как и большинство полевых биноклей, эта модель может быть установлена на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- назначение - для охоты рыбалки; полевой; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - K9
- Покрытие линз - полное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 10,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 109
- Реальный угол зрения, ° - 6,3
- Водозащищенность - IP53, защита от водных брызг
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 58–73
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вынос выходного зрачка, мм - 21,5
- Диметр выходного зрачка, мм - 5,25
- Вес - 750 гр.