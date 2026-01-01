Bresser Lynx 10x42 WP бинокль

Описание

Просветление линз и призм повышает светопропускание, т. е. оптика эффективно работает при слабой освещенности. Оптические искажения не наблюдаются, поля зрения достаточно для наблюдений за движущимися объектами.





Удобно, что бинокль можно настроить под свои нужды. Резкость регулируется при помощи крупного центрального барабана, который приближен к окулярам, а значит, до него проще дотягиваться. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Наглазники окуляров можно выдвигать и вдвигать для большего удобства наблюдений.





Бинокль можно устанавливать на штатив, если есть необходимость освободить руки и получить максимально стабильную картинку https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: