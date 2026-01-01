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Bresser Lynx 10x42 WP бинокль
Bresser Lynx 10x42 WP бинокль

Bresser Lynx 10x42 WP бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2608

Bresser Lynx 10x42 WP бинокль. бинокль, который без опасений можно использовать вблизи воды и на воде. Водозащищенный корпус надежно оберегает оптику и механику от повреждений, поэтому даже непогода не сможет прервать наблюдения. К тому же бинокль эффективно работает в сумерках: светосильная оптика передает ясное и контрастное изображение. Оптическое стекло BaK-4, благодаря которому увеличенная картинка получается приятной для глаз и радует большим количеством мелких деталей.

Описание

Просветление линз и призм повышает светопропускание, т. е. оптика эффективно работает при слабой освещенности. Оптические искажения не наблюдаются, поля зрения достаточно для наблюдений за движущимися объектами.

Удобно, что бинокль можно настроить под свои нужды. Резкость регулируется при помощи крупного центрального барабана, который приближен к окулярам, а значит, до него проще дотягиваться. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Наглазники окуляров можно выдвигать и вдвигать для большего удобства наблюдений.

Бинокль можно устанавливать на штатив, если есть необходимость освободить руки и получить максимально стабильную картинку https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Характеристики:
  • назначение - для охотников, рыбаков, сотрудников спецслужб, натуралистов и орнитологов.
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof 
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз -  полное 
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 27,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
  • Реальный угол зрения, ° - 5,6
  • Водозащищенность - есть
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Диметр выходного зрачка, мм - 3,65
  • Вес - 750 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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