Bresser Lynx 10x42 WP бинокль

- назначение - для охотников, рыбаков, сотрудников спецслужб, натуралистов и орнитологов.
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 27,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
- Реальный угол зрения, ° - 5,6
- Водозащищенность - есть
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - есть
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Диметр выходного зрачка, мм - 3,65
- Вес - 750 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00