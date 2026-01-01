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Bresser Lynx 10x42 бинокль
Bresser Lynx 10x42 бинокль
Bresser Lynx 10x42 бинокль

Bresser Lynx 10x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2607

Bresser Lynx 10x42 бинокль. 10-кратный полевой бинокль в брызгозащищенном корпусе. Благодаря широкому обзору с его помощью удобно наблюдать за птицами и животными, обозревать окрестности, контролировать границы охраняемых территорий. Бинокль не вызывает усталости при использовании с рук, так как обладает сравнительно небольшим весом и компактными габаритами. 

Описание

Оптика бинокля – это просветленные линзы и призмы из стекла K9, являющегося аналогом классического стекла BK-7. Передаваемое изображение получается четким, контрастным и ясным по всему полю зрения. Благодаря высокой светосиле бинокль эффективно работает и при слабой освещенности: в пасмурную погоду и в сумерках. Предусмотрены все необходимые настройки для регулировки резкости: в центре корпуса расположен барабан фокусировки, на правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции. Тот, кто носит очки, оценит большой вынос выходного зрачка и наличие поворотно-выдвижных наглазников.

При необходимости бинокль можно установить на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • назначение - для охоты рыбалки; полевой; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof 
  • Материал оптики - K9
  • Покрытие линз -  полное 
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 27,56
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 109
  • Реальный угол зрения, ° - 6,3
  • Водозащищенность - IP53, защита от водных брызг
  • Способ фокусировки - центральная
  • Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
  • Межзрачковое расстояние, мм - 58–73
  • Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вынос выходного зрачка, мм - 16
  • Диметр выходного зрачка, мм - 4,2
  • Вес - 720 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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