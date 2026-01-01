Bresser Lynx 10x42 бинокль

Оптика бинокля – это просветленные линзы и призмы из стекла K9, являющегося аналогом классического стекла BK-7. Передаваемое изображение получается четким, контрастным и ясным по всему полю зрения. Благодаря высокой светосиле бинокль эффективно работает и при слабой освещенности: в пасмурную погоду и в сумерках. Предусмотрены все необходимые настройки для регулировки резкости: в центре корпуса расположен барабан фокусировки, на правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции. Тот, кто носит очки, оценит большой вынос выходного зрачка и наличие поворотно-выдвижных наглазников.
При необходимости бинокль можно установить на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- назначение - для охоты рыбалки; полевой; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - K9
- Покрытие линз - полное
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 27,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 109
- Реальный угол зрения, ° - 6,3
- Водозащищенность - IP53, защита от водных брызг
- Способ фокусировки - центральная
- Возможность диоптрийной коррекции, D - ±4
- Межзрачковое расстояние, мм - 58–73
- Крепление к штативу - стандартное крепление 1/4
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вынос выходного зрачка, мм - 16
- Диметр выходного зрачка, мм - 4,2
- Вес - 720 гр.