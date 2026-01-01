Bresser Lynx 10x42 бинокль

Описание

Оптика бинокля – это просветленные линзы и призмы из стекла K9, являющегося аналогом классического стекла BK-7. Передаваемое изображение получается четким, контрастным и ясным по всему полю зрения. Благодаря высокой светосиле бинокль эффективно работает и при слабой освещенности: в пасмурную погоду и в сумерках. Предусмотрены все необходимые настройки для регулировки резкости: в центре корпуса расположен барабан фокусировки, на правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции. Тот, кто носит очки, оценит большой вынос выходного зрачка и наличие поворотно-выдвижных наглазников.

При необходимости бинокль можно установить на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: