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Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый
Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый
Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый
Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый

Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый

Bresser
Артикул: MTG-2600

Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый. Бинокль ориентирован на пользователей в возрасте от 6 лет. Прекрасный подарок любознательному ребенку, которому интересен окружающий мир, ведь 6-кратного увеличения хватит, чтобы рассмотреть самые дальние его уголки. По размерам и весу бинокль адаптирован под возможности ребенка, чтобы не обременять его во время длительных наблюдений.

Описание

В основе оптической системы лежат современные призмы roof, благодаря которым удалось добиться таких небольших размеров бинокля. Корпус обрезинен, причем шероховатая поверхность покрытия улучшает хват – бинокль надежно лежит в руках. Элементы управления расположены таким образом, чтобы ребенку было легко с ними взаимодействовать: например, барабан фокусировки вынесен максимально близко к окулярам, поэтому его удобно вращать, не снимая руку с корпуса бинокля. Есть регулировка межзрачкового расстояния, также предусмотрена возможность складывать и раскладывать наглазники. Последняя функция будет полезна, если ребенок носит очки и будет вести наблюдения в них – это повысит комфорт использования. Материал наглазников – мягкая безопасная резина.


Характеристики:

  • Назанчение - детский
  • Увеличение, крат - 6
  • Тип призмы - Roof
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 21
  • Относительная яркость - 12,3
  • Поле зрения на удаление 1000м, м - 120
  • Способ фокусировки - центральная
  • Межзрачковое расстояние, мм - 52-66
  • Наглазники окуляров - складывающиеся, резиновые. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

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