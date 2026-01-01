Bresser Junior 6x21 бинокль детский желтый

Описание

В основе оптической системы лежат современные призмы roof, благодаря которым удалось добиться таких небольших размеров бинокля. Корпус обрезинен, причем шероховатая поверхность покрытия улучшает хват – бинокль надежно лежит в руках. Элементы управления расположены таким образом, чтобы ребенку было легко с ними взаимодействовать: например, барабан фокусировки вынесен максимально близко к окулярам, поэтому его удобно вращать, не снимая руку с корпуса бинокля. Есть регулировка межзрачкового расстояния, также предусмотрена возможность складывать и раскладывать наглазники. Последняя функция будет полезна, если ребенок носит очки и будет вести наблюдения в них – это повысит комфорт использования. Материал наглазников – мягкая безопасная резина.





Характеристики: