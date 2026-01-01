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Bresser Junior 6x18 FF бинокль детский розовый
Bresser Junior 6x18 FF бинокль детский розовый

Bresser Junior 6x18 FF бинокль детский розовый

Bresser
Артикул: MTG-2599

 Bresser Junior 6x18 FF бинокль детский розовый. Детский бинокль с увеличением 6 крат и хорошей детализацией. Возможности бинокля идеально подходят для изучения природных ландшафтов и городской архитектуры, наблюдений за птицами и животными в парках и за городом, а также рассматривания сильно удаленных объектов на открытых пространствах. 

Описание

Линзы и призмы сделаны из оптического стекла K9, которое является аналогом популярного стекла BK-7. Передаваемое изображение получается четким и контрастным. Вести наблюдения рекомендуется при свете дня, так как диаметр объективов совсем небольшой (всего 18 мм), поэтому яркости картинки в сумерках может не хватать. Обратите внимание: в этой модели не нужно настраивать резкость – здесь нет барабана фокусировки, фокус фиксирован.

Корпус удобно складывается до совсем маленьких размеров, вес прибора тоже небольшой. Яркая расцветка выгодно отличает эту модель от аналогов: благодаря ей интерес ребенка к пользованию биноклем будет выше.
Характеристики:
  • Назначение - детский
  • Увеличение, крат - 6
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - K9
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 18
  • Относительная яркость - 56,3
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 131
  • Реальный угол зрения, °- 7,5
  • Способ фокусировки - фиксированный
  • Вынос выходного зрачка, мм - 11,2
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 3. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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