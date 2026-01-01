Bresser Junior 6x18 FF бинокль детский розовый

Линзы и призмы сделаны из оптического стекла K9, которое является аналогом популярного стекла BK-7. Передаваемое изображение получается четким и контрастным. Вести наблюдения рекомендуется при свете дня, так как диаметр объективов совсем небольшой (всего 18 мм), поэтому яркости картинки в сумерках может не хватать. Обратите внимание: в этой модели не нужно настраивать резкость – здесь нет барабана фокусировки, фокус фиксирован.
Корпус удобно складывается до совсем маленьких размеров, вес прибора тоже небольшой. Яркая расцветка выгодно отличает эту модель от аналогов: благодаря ей интерес ребенка к пользованию биноклем будет выше.
Характеристики:
- Назначение - детский
- Увеличение, крат - 6
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - K9
- Диаметр объектива (апертура), мм - 18
- Относительная яркость - 56,3
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 131
- Реальный угол зрения, °- 7,5
- Способ фокусировки - фиксированный
- Вынос выходного зрачка, мм - 11,2
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3.