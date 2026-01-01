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Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый
Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый
Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый
Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый
Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый

Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый

Bresser
Артикул: MTG-2598

Bresser Junior 4x40 бинокль детский оранжевый.  Небольшой бинокль, который ребенок сможет использовать для изучения окружающего мира. Несмотря на игрушечный внешний вид, этот бинокль прекрасно справляется с самыми разными наблюдениями. В него можно рассмотреть птиц в небе и животных в зоопарке. А взяв бинокль на колесо обозрения, ребенок сможет увидеть всю округу.

Описание

Бинокль легкий, компактный и хорошо подходит для дневных наблюдений. Внутри него установлены roof-призмы, увеличение составляет 3 крата. Можно настраивать резкость при помощи центрального барабана фокусировки. Так как барабан весьма крупный, у маленького пользователя не возникнет проблем с настройкой. Наглазники окуляров можно складывать и раскладывать, что позволяет выбирать наиболее удобное положение для наблюдений. Также присутствует регулировка межзрачкового расстояния.


Характеристики:

  • Назначение - детский
  • Увеличение, крат - 3
  • Тип призмы - Roof
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 30
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники окуляров - резиновые, складывающиеся
  • Межзрачковое расстояние - регулируемое

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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