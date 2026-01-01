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Bresser Junior 3x30 бинокль детский синий
Bresser Junior 3x30 бинокль детский синий
Bresser Junior 3x30 бинокль детский синий

Bresser Junior 3x30 бинокль детский синий

Bresser
Артикул: MTG-2595

Bresser Junior 3x30 бинокль детский синий. Небольшой бинокль, который ребенок сможет использовать для изучения окружающего мира. Несмотря на игрушечный внешний вид, этот бинокль прекрасно справляется с самыми разными наблюдениями. В него можно рассмотреть птиц в небе и животных в зоопарке. А взяв бинокль на колесо обозрения, ребенок сможет увидеть всю округу.

Описание

Бинокль легкий, компактный и хорошо подходит для дневных наблюдений. Внутри него установлены roof-призмы, увеличение составляет 3 крата. Можно настраивать резкость при помощи центрального барабана фокусировки. Так как барабан весьма крупный, у маленького пользователя не возникнет проблем с настройкой. Наглазники окуляров можно складывать и раскладывать, что позволяет выбирать наиболее удобное положение для наблюдений. Также присутствует регулировка межзрачкового расстояния.


Характеристики:

  • Назначение - детский
  • Увеличение, крат - 3
  • Тип призмы - Roof
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 30
  • Способ фокусировки - центральная
  • Наглазники окуляров - резиновые, складывающиеся
  • Межзрачковое расстояние - регулируемое

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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