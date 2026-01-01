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Bresser Hunter 20x50 бинокль
Bresser Hunter 20x50 бинокль
Bresser Hunter 20x50 бинокль
Bresser Hunter 20x50 бинокль

Bresser Hunter 20x50 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2588

Bresser Hunter 20x50 бинокль. Для охоты с вышки, изучения дикой природы с безопасного расстояния, рассматривания сильно удаленных строений на открытых пространствах. Оптика дает 20-кратное увеличение, что позволяет проводить практически любые прицельные наблюдения на местности. Бинокль рекомендуется устанавливать на штатив во избежание излишнего дрожания картинки. Бинокль построен по классической Porro-схеме из стеклянных оптических элементов с полным просветлением.

Описание

Объективы благодаря большому диаметру хорошо собирают свет, поэтому передаваемая картинка получается ясной и естественной. Настройка резкости производится путем вращения центрального барабана фокусировки. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Расстояние между зрачками регулируется. Из дополнительных особенностей стоит отметить наличие складывающихся наглазников из резины, которые весьма комфортны при длительных наблюдениях.

Корпус бинокля сделан из пластика и металла, а сверху покрыт нескользящей резиной для улучшения захвата, защиты от мелкой пыли и случайных капель воды. Прибор не является водозащищенным, поэтому не рекомендуется использовать его во время сильного дождя.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; наблюдения со штатива
  • Увеличение, крат - 20
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное, синее
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 6,25
  • Сумеречный фактор - 31,62
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 57
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 10
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 3,26
  • Межзрачковое расстояние мм, - 57–72
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 2,5
  • Наглазники окуляров - резиновые
  • Вес - 1020 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитные крышки
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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