Bresser Hunter 20x50 бинокль

Описание

Объективы благодаря большому диаметру хорошо собирают свет, поэтому передаваемая картинка получается ясной и естественной. Настройка резкости производится путем вращения центрального барабана фокусировки. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Расстояние между зрачками регулируется. Из дополнительных особенностей стоит отметить наличие складывающихся наглазников из резины, которые весьма комфортны при длительных наблюдениях.

Корпус бинокля сделан из пластика и металла, а сверху покрыт нескользящей резиной для улучшения захвата, защиты от мелкой пыли и случайных капель воды. Прибор не является водозащищенным, поэтому не рекомендуется использовать его во время сильного дождя.

Характеристики: