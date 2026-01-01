Bresser Hunter 16x50 бинокль

В достижение превосходных результатов внесла усовершенствованная конструкция прибора, несмотря на то, что этот бинокль – не самый легкий и не особенно компактный, его любят брать с собой путешественники, туристы и охотники, которым важно получить максимальное качество изображения и удобство в использовании. Благодаря минимальной 7-метровой фокусировочной дистанции вы сможете рассматривать и предметы, находящиеся не слишком далеко от вас.
Удобство и комфорт обеспечены накладками из резины на корпусе и резиновыми наглазниками. Для коррекции расстояния меж окулярами нужно сдвинуть трубы относительно их центрального соединения. Центральной является и фокусировка прибора
Конструкция бинокля позволяет установить его на штатив про помощи специального адаптера (адаптер в комплект не входит). Это значительно удобнее при длительных наблюдениях, чем держать бинокль в руках. Адаптер для установки бинокля на штатив в комплект не входит.
Система диоптрийной корректировки облегчит использование бинокля людям, носящим очки.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 16
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное, синее
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Относительная яркость - 25
- Сумеречный фактор - 28,28
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 73
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 4,17
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
- Наглазники окуляров - резиновые
- Вес - 778 гр.