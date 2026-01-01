Bresser Hunter 16x50 бинокль

Описание

В достижение превосходных результатов внесла усовершенствованная конструкция прибора, несмотря на то, что этот бинокль – не самый легкий и не особенно компактный, его любят брать с собой путешественники, туристы и охотники, которым важно получить максимальное качество изображения и удобство в использовании. Благодаря минимальной 7-метровой фокусировочной дистанции вы сможете рассматривать и предметы, находящиеся не слишком далеко от вас.

Удобство и комфорт обеспечены накладками из резины на корпусе и резиновыми наглазниками. Для коррекции расстояния меж окулярами нужно сдвинуть трубы относительно их центрального соединения. Центральной является и фокусировка прибора

Конструкция бинокля позволяет установить его на штатив про помощи специального адаптера (адаптер в комплект не входит). Это значительно удобнее при длительных наблюдениях, чем держать бинокль в руках. Адаптер для установки бинокля на штатив в комплект не входит.

Система диоптрийной корректировки облегчит использование бинокля людям, носящим очки.

Характеристики: