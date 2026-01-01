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Bresser Hunter 16x50 бинокль
Bresser Hunter 16x50 бинокль
Bresser Hunter 16x50 бинокль
Bresser Hunter 16x50 бинокль
Bresser Hunter 16x50 бинокль
Bresser Hunter 16x50 бинокль
Bresser Hunter 16x50 бинокль

Bresser Hunter 16x50 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2594

Bresser Hunter 16x50 бинокль. Бинокль способен серьезно увеличивать наблюдаемые объекты, даже весьма удаленные. Особенно нравится эта модель охотникам, которым нередко нужно следить за зверем на значительном расстоянии. Бинокль с объективом 50-миллиметрового диаметра обладает значительной светосилой, чтобы дневные наблюдения были результативными. Для наиболее совершенной цветопередачи в бинокле использована призменная система Porro (Порро), а оптика сделана из качественного стекла ВК-7.

Описание

В достижение превосходных результатов внесла усовершенствованная конструкция прибора, несмотря на то, что этот бинокль – не самый легкий и не особенно компактный, его любят брать с собой путешественники, туристы и охотники, которым важно получить максимальное качество изображения и удобство в использовании. Благодаря минимальной 7-метровой фокусировочной дистанции вы сможете рассматривать и предметы, находящиеся не слишком далеко от вас.

Удобство и комфорт обеспечены накладками из резины на корпусе и резиновыми наглазниками. Для коррекции расстояния меж окулярами нужно сдвинуть трубы относительно их центрального соединения. Центральной является и фокусировка прибора

Конструкция бинокля позволяет установить его на штатив про помощи специального адаптера (адаптер в комплект не входит). Это значительно удобнее при длительных наблюдениях, чем держать бинокль в руках. Адаптер для установки бинокля на штатив в комплект не входит.

Система диоптрийной корректировки облегчит использование бинокля людям, носящим очки.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 16
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное, синее
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 25
  • Сумеречный фактор - 28,28
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 73
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 4,17
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 3,1
  • Наглазники окуляров - резиновые
  • Вес - 778 гр. 

Комплектация

  • Бинокль Bresser Hunter 16x50
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитные крышки
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации

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