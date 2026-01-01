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Bresser Hunter 10x50 бинокль
Bresser Hunter 10x50 бинокль
Bresser Hunter 10x50 бинокль
Bresser Hunter 10x50 бинокль
Bresser Hunter 10x50 бинокль
Bresser Hunter 10x50 бинокль
Bresser Hunter 10x50 бинокль

Bresser Hunter 10x50 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2593

Bresser Hunter 10x50 бинокль. Мощный полевой бинокль для охотников, рыболовов и любителей природы. Важным качеством является то, что бинокль можно применять и в условиях слабой освещенности, то есть даже в темном лесу вы сможете рассмотреть дикое животное или птицу. Большие объективы бинокля Bresser Hunter 10x50 предназначены, чтобы собирать максимум света – это и сделало возможным его применение в полутьме.

Описание

Для яркости и насыщенности цветов в бинокле установлена Porro-призма (Порро), а благодаря просветляющему покрытию оптики границы изображения будут четкими и незамутненными, в какой бы точке поля зрения ни находился объект. Блики и другие дефекты практически исключены. Ближайшая точка, на которой может сфокусироваться бинокль, может находиться на расстоянии 5 метров от наблюдателя. Центральная система фокусировки.

Бинокль имеет эргономичный дизайн и механику: корпус из легкого пластика отделан резиной (наглазники и накладки), коррекция межокулярного расстояния легко производится путем сдвигания центральной части, соединяющей трубы. Используя штатив (также подойдет штатив от фотоаппарата) и специальный адаптер (в комплект не входит), вы избавите себя от необходимости держать бинокль в руках длительное время.

Тем, кто постоянно носит очки, рекомендуется настроить под себя диоптрийную силу окуляров — Bresser Hunter 10x50 имеет такую функцию.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное, синее
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 25
  • Сумеречный фактор - 22,36
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 119
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,8
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 5
  • Наглазники окуляров - резиновые
  • Вес - 784 гр. 

Комплектация

  1. Бинокль Bresser Hunter 10x50
  2. Чехол
  3. Ремешок
  4. Защитные крышки
  5. Салфетка для очистки оптики
  6. Инструкция по эксплуатации

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