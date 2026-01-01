Bresser Hunter 10x50 бинокль

Описание

Для яркости и насыщенности цветов в бинокле установлена Porro-призма (Порро), а благодаря просветляющему покрытию оптики границы изображения будут четкими и незамутненными, в какой бы точке поля зрения ни находился объект. Блики и другие дефекты практически исключены. Ближайшая точка, на которой может сфокусироваться бинокль, может находиться на расстоянии 5 метров от наблюдателя. Центральная система фокусировки.



Бинокль имеет эргономичный дизайн и механику: корпус из легкого пластика отделан резиной (наглазники и накладки), коррекция межокулярного расстояния легко производится путем сдвигания центральной части, соединяющей трубы. Используя штатив (также подойдет штатив от фотоаппарата) и специальный адаптер (в комплект не входит), вы избавите себя от необходимости держать бинокль в руках длительное время.

Тем, кто постоянно носит очки, рекомендуется настроить под себя диоптрийную силу окуляров — Bresser Hunter 10x50 имеет такую функцию.

Характеристики: