Bresser Hunter 10x50 бинокль

Для яркости и насыщенности цветов в бинокле установлена Porro-призма (Порро), а благодаря просветляющему покрытию оптики границы изображения будут четкими и незамутненными, в какой бы точке поля зрения ни находился объект. Блики и другие дефекты практически исключены. Ближайшая точка, на которой может сфокусироваться бинокль, может находиться на расстоянии 5 метров от наблюдателя. Центральная система фокусировки.
Бинокль имеет эргономичный дизайн и механику: корпус из легкого пластика отделан резиной (наглазники и накладки), коррекция межокулярного расстояния легко производится путем сдвигания центральной части, соединяющей трубы. Используя штатив (также подойдет штатив от фотоаппарата) и специальный адаптер (в комплект не входит), вы избавите себя от необходимости держать бинокль в руках длительное время.
Тем, кто постоянно носит очки, рекомендуется настроить под себя диоптрийную силу окуляров — Bresser Hunter 10x50 имеет такую функцию.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное, синее
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Относительная яркость - 25
- Сумеречный фактор - 22,36
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 119
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,8
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
- Диаметр выходного зрачка, мм - 5
- Наглазники окуляров - резиновые
- Вес - 784 гр.