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Bresser Hunter 10x25 бинокль
Bresser Hunter 10x25 бинокль
Bresser Hunter 10x25 бинокль
Bresser Hunter 10x25 бинокль
Bresser Hunter 10x25 бинокль

Bresser Hunter 10x25 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2589

Bresser Hunter 10x25 бинокль. Карманный бинокль, оснащенный призменной системой roof-типа (с крышей). Изображение получается не просто ярким и отчетливым, но и лишенным каких бы то ни было дефектов, например, бликов. Это стало возможным благодаря стеклу высокого качества ВК-7, а также просветляющему покрытию всех поверхностей оптики. Расстояние до точки фокусировки составляет минимум 5 метров от наблюдателя. Фокусировка бинокля – центральная.

Описание

Корпус изготовлен из пластика, а для наибольшего удобства он имеет накладки и наглазники из плотной резины, по которой пальцы не скользят, а значит,  бинокль надежно удерживается в руках. 

Рекомендуем использовать бинокль при достаточном дневном свете, в этих условиях светосилы прибора будет достаточно, чтобы Ваши наблюдения были результативными.

Вы всегда легко сможете настроить межокулярное расстояние так, как будет удобнее для Вас, с помощью движущегося участка соединения оптических труб. Удобным этот бинокль делает и возможность коррекции диоптрий окуляров.


Характеристики:

  • Назначение - детский; туризм
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное, синее
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 25
  • Относительная яркость - 6,25
  • Сумеречный фактор - 15,81
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 96
  • Реальный угол зрения, ° - 5,49
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 2,5 
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
  • Вес - 0,214 гр. 

Комплектация

  • Бинокль Bresser Hunter 10x25
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации

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