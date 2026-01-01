Bresser Corvette X 8x42 WP бинокль

Оптика создана на базе призм и линз из стекла BK-7. Многослойное просветление делает изображение ярким и ясным, мелкие детали хорошо различимы даже при наблюдениях в пасмурную погоду и сумерках, когда внешнего освещения заметно меньше, чем при ярком солнце. Фокусировочный барабан расположен в центре, прямо под пальцами, поэтому очень удобно проводить настройку резкости. Предусмотрена корректировка диоптрий в широком диапазоне, также можно отрегулировать расстояние между зрачками и положение поворотно-выдвижных наглазников.
Для установки на штатив используется стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 27,56
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 122
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 7
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 56-72
- Вынос выходного зрачка, мм - 17,5
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3,8
- Диоптрийная коррекция, D - ±7
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 820 гр.