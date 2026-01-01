Bresser Corvette X 8x42 WP бинокль

Описание

Оптика создана на базе призм и линз из стекла BK-7. Многослойное просветление делает изображение ярким и ясным, мелкие детали хорошо различимы даже при наблюдениях в пасмурную погоду и сумерках, когда внешнего освещения заметно меньше, чем при ярком солнце. Фокусировочный барабан расположен в центре, прямо под пальцами, поэтому очень удобно проводить настройку резкости. Предусмотрена корректировка диоптрий в широком диапазоне, также можно отрегулировать расстояние между зрачками и положение поворотно-выдвижных наглазников.





Для установки на штатив используется стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: