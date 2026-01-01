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Bresser Corvette X 10x42 WP бинокль
Bresser Corvette X 10x42 WP бинокль
Bresser Corvette X 10x42 WP бинокль
Bresser Corvette X 10x42 WP бинокль

Bresser Corvette X 10x42 WP бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2587

Bresser Corvette X 10x42 WP бинокль. Полевой бинокль с 10-кратным увеличением и широким полем зрения. Roof-призмы и линзы из просветленного стекла BK-7. Окуляры с поворотно-выдвижными наглазниками и большим выносом выходного зрачка. Диоптрийная коррекция для адаптации под любого пользователя и водозащищенная конструкция, возможность установки на штатив. Возможности бинокля идеально подойдут для охотников, походников, натуралистов и рыбаков.

Описание

Оптика создана на базе призм и линз из стекла BK-7. Многослойное просветление делает изображение ярким и ясным, мелкие детали хорошо различимы даже при наблюдениях в пасмурную погоду и сумерках, когда внешнего освещения заметно меньше, чем при ярком солнце. Фокусировочный барабан расположен в центре, прямо под пальцами, поэтому очень удобно проводить настройку резкости. Предусмотрена корректировка диоптрий в широком диапазоне, также можно отрегулировать расстояние между зрачками и положение поворотно-выдвижных наглазников.

Для установки на штатив используется стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики:
  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 17,6
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 5,6
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 56-72
  • Вынос выходного зрачка, мм - 15
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 3,8
  • Диоптрийная коррекция, D - ±7
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1025 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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