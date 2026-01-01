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Bresser Corvette X 10x42 бинокль
Bresser Corvette X 10x42 бинокль
Bresser Corvette X 10x42 бинокль
Bresser Corvette X 10x42 бинокль

Bresser Corvette X 10x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2584

Bresser Corvette X 10x42 бинокль. 10-кратное увеличение создает приятную глазу картинку, хорошо различимую при любой освещенности – не только при ярком солнце, но и в сумерках и в пасмурную погоду. Бинокль водозащищен, поэтому оптике и механике не угрожают даже самые суровые условия эксплуатации. Материалом оптики выбрано стекло BK-7, на линзы и призмы в несколько слоев нанесено просветляющее покрытие.

Описание

Предусмотрены все необходимые для пользователя настройки: регулировка межзрачкового расстояния, диоптрийная коррекция, настройка резкости. Также удобно, что наглазники окуляров можно установить в наиболее удобное для наблюдений положение, так как они имеют поворотно-выдвижную конструкцию.

Биноклем комфортно пользоваться, удерживая его в руках, но для длительных наблюдений и для получения максимально стабильного изображения его можно установить на стандартный штатив – в корпусе есть резьбовое крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Характеристики:
  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 5,6
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 56-72
  • Вынос выходного зрачка, мм - 15
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 3,8
  • Диоптрийная коррекция - есть
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1025 гр.

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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