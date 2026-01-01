Bresser Corvette X 10x42 бинокль

Предусмотрены все необходимые для пользователя настройки: регулировка межзрачкового расстояния, диоптрийная коррекция, настройка резкости. Также удобно, что наглазники окуляров можно установить в наиболее удобное для наблюдений положение, так как они имеют поворотно-выдвижную конструкцию.
Биноклем комфортно пользоваться, удерживая его в руках, но для длительных наблюдений и для получения максимально стабильного изображения его можно установить на стандартный штатив – в корпусе есть резьбовое крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 98
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 5,6
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 56-72
- Вынос выходного зрачка, мм - 15
- Диаметр выходного зрачка, мм - 3,8
- Диоптрийная коррекция - есть
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1025 гр.