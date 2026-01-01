Артикул: MTG-2584

Bresser Corvette X 10x42 бинокль. 10-кратное увеличение создает приятную глазу картинку, хорошо различимую при любой освещенности – не только при ярком солнце, но и в сумерках и в пасмурную погоду. Бинокль водозащищен, поэтому оптике и механике не угрожают даже самые суровые условия эксплуатации. Материалом оптики выбрано стекло BK-7, на линзы и призмы в несколько слоев нанесено просветляющее покрытие.