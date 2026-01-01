Bresser Corvette 8x42 WP бинокль

Описание

В оптической схеме использованы roof-призмы и линзы из стекла BaK-4. Передаваемая оптикой картинка получается четкой, контрастной, высокодетализированной. На все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом, нанесено многослойное просветление, повышающее яркость изображения и улучшающее различимость мелких деталей в сумерках. Бинокль является светосильным и эффективно работает даже при недостаточной освещенности, например в пасмурную погоду.





Окуляры с большим выносом выходного зрачка и поворотно-выдвижные наглазники делают бинокль удобным для пользователей с неидеальным зрением – его легко адаптировать под наблюдения в очках. Также предусмотрена и настройка диоптрий. Фокусировка плавная, точная, без люфта, а сам барабан расположен близко к окулярам, поэтому до него легко дотянуться, не снимая руки с корпуса бинокля.





Водозащищенная азотозаполненная конструкция позволяет использовать бинокль при любой погоде: дождь и снег не повредят оптику и механику, а на линзах не выпадет конденсат. Также возможно стационарное использование со штатива – в корпусе есть стандартное крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики: