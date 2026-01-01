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Bresser Corvette 8x42 WP бинокль
Bresser Corvette 8x42 WP бинокль
Bresser Corvette 8x42 WP бинокль
Bresser Corvette 8x42 WP бинокль
Bresser Corvette 8x42 WP бинокль

Bresser Corvette 8x42 WP бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2585

Bresser Corvette 8x42 WP бинокль. Водозащищенный полевой бинокль с широким полем зрения, который отлично подходит для выслеживания дичи, осмотра охраняемых территорий, поиска места для стоянки в походе и многих других целей. Для охотника, рыбака, любителя активного отдыха на природе и того, кому нужен неприхотливый и универсальный бинокль с качественной оптикой.

Описание

В оптической схеме использованы roof-призмы и линзы из стекла BaK-4. Передаваемая оптикой картинка получается четкой, контрастной, высокодетализированной. На все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом, нанесено многослойное просветление, повышающее яркость изображения и улучшающее различимость мелких деталей в сумерках. Бинокль является светосильным и эффективно работает даже при недостаточной освещенности, например в пасмурную погоду.

Окуляры с большим выносом выходного зрачка и поворотно-выдвижные наглазники делают бинокль удобным для пользователей с неидеальным зрением – его легко адаптировать под наблюдения в очках. Также предусмотрена и настройка диоптрий. Фокусировка плавная, точная, без люфта, а сам барабан расположен близко к окулярам, поэтому до него легко дотянуться, не снимая руки с корпуса бинокля.

Водозащищенная азотозаполненная конструкция позволяет использовать бинокль при любой погоде: дождь и снег не повредят оптику и механику, а на линзах не выпадет конденсат. Также возможно стационарное использование со штатива – в корпусе есть стандартное крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/
Характеристики:
  • Назначение - для охоты и рыбалки; активного отдыха
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Roof
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 105
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6
  • Водозащищенность -  защита от временного погружения в воду (на глубину не более 1 метра)
  • Сумеречный фактор - 18,33
  • Межзрачковое расстояние мм, - 57-72
  • Вынос выходного зрачка - 20,3
  • Диоптрийная коррекция - есть
  • Вес - 870 гр

Комплектация

  • Бинокль
  • Нейлоновый чехол
  • Ремешок
  • Защитная крышка окуляров (сдвоенная)
  • Защитные крышки объективов – 2 шт.
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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