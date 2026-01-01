Bresser Corvette 8x42 WP бинокль

В оптической схеме использованы roof-призмы и линзы из стекла BaK-4. Передаваемая оптикой картинка получается четкой, контрастной, высокодетализированной. На все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом, нанесено многослойное просветление, повышающее яркость изображения и улучшающее различимость мелких деталей в сумерках. Бинокль является светосильным и эффективно работает даже при недостаточной освещенности, например в пасмурную погоду.
Окуляры с большим выносом выходного зрачка и поворотно-выдвижные наглазники делают бинокль удобным для пользователей с неидеальным зрением – его легко адаптировать под наблюдения в очках. Также предусмотрена и настройка диоптрий. Фокусировка плавная, точная, без люфта, а сам барабан расположен близко к окулярам, поэтому до него легко дотянуться, не снимая руки с корпуса бинокля.
Водозащищенная азотозаполненная конструкция позволяет использовать бинокль при любой погоде: дождь и снег не повредят оптику и механику, а на линзах не выпадет конденсат. Также возможно стационарное использование со штатива – в корпусе есть стандартное крепление 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; активного отдыха
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Roof
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 105
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 7
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6
- Водозащищенность - защита от временного погружения в воду (на глубину не более 1 метра)
- Сумеречный фактор - 18,33
- Межзрачковое расстояние мм, - 57-72
- Вынос выходного зрачка - 20,3
- Диоптрийная коррекция - есть
- Вес - 870 гр