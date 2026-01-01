Bresser Condor UR 8x56 бинокль

Бинокль собран на базе roof-призм, все оптические элементы сделаны из стекла BaK-4 и дополнены многослойным просветлением. Прибор создает ясное и четкое изображение, радующее естественной цветопередачей и высокой детализацией. Также на оптике присутствует специальное покрытие Ultimate Reflection Coating, которое эффективно борется с паразитными бликами, что дополнительно повышает качество передаваемой картинки. Увеличение составляет 8 крат, что позволяет подробно изучать объекты на большом удалении. Поле зрения широкое, подходящее для наблюдения за перемещениями групп объектов.
Корпус собран по классической roof-схеме с одной центральной перемычкой. Барабан фокусировки максимально приближен к окулярам, что делает более удобной настройку резкости одной рукой. Материал корпуса – пластик и металл. Бинокль герметичный, имеет защиту от проникновения воды класса IPX7, заполнен азотом для защиты от конденсата. Снаружи корпус покрыт нескользящей резиной для улучшения захвата.
В бинокле предусмотрены все настройки, которые позволяют быстро адаптировать прибор под свои нужды. Есть регулировка расстояния между зрачками, кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре и поворотно-выдвижные наглазники. Положение последних можно выбрать так, чтобы было удобно, например, вести наблюдения в очках. Также бинокль можно устанавливать на стандартный штатив с креплением 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - roof-призмы
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 56
- Относительная яркость - 49
- Сумеречный фактор - 21,2
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 107
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,11
- Водозащищенность - есть, IPX7, защита от временного погружения в воду
- Межзрачковое расстояние мм, - 60–76
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1300 гр.