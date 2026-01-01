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Bresser Condor UR 8x56 бинокль
Bresser Condor UR 8x56 бинокль
Bresser Condor UR 8x56 бинокль
Bresser Condor UR 8x56 бинокль
Bresser Condor UR 8x56 бинокль
Bresser Condor UR 8x56 бинокль

Bresser Condor UR 8x56 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2578

Bresser Condor UR 8x56 бинокль. Высокая светосила, благодаря которой его можно использовать даже для изучения звездного неба. Возможности оптики подходят также для наблюдений за дикой природой, выслеживания дичи на охоте, обзорных наблюдений во время похода или путешествия. Бинокль достаточно габаритный, относится к классу полевых, но обладает отличными оптическими характеристиками и всепогодной конструкцией. Этот бинокль не подведет даже в экстремальных условиях.

Описание

Бинокль собран на базе roof-призм, все оптические элементы сделаны из стекла BaK-4 и дополнены многослойным просветлением. Прибор создает ясное и четкое изображение, радующее естественной цветопередачей и высокой детализацией. Также на оптике присутствует специальное покрытие Ultimate Reflection Coating, которое эффективно борется с паразитными бликами, что дополнительно повышает качество передаваемой картинки. Увеличение составляет 8 крат, что позволяет подробно изучать объекты на большом удалении. Поле зрения широкое, подходящее для наблюдения за перемещениями групп объектов.

Корпус собран по классической roof-схеме с одной центральной перемычкой. Барабан фокусировки максимально приближен к окулярам, что делает более удобной настройку резкости одной рукой. Материал корпуса – пластик и металл. Бинокль герметичный, имеет защиту от проникновения воды класса IPX7, заполнен азотом для защиты от конденсата. Снаружи корпус покрыт нескользящей резиной для улучшения захвата.

В бинокле предусмотрены все настройки, которые позволяют быстро адаптировать прибор под свои нужды. Есть регулировка расстояния между зрачками, кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре и поворотно-выдвижные наглазники. Положение последних можно выбрать так, чтобы было удобно, например, вести наблюдения в очках. Также бинокль можно устанавливать на стандартный штатив с креплением 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - roof-призмы
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 56
  • Относительная яркость - 49
  • Сумеречный фактор - 21,2
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 107
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 2
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,11
  • Водозащищенность - есть, IPX7, защита от временного погружения в воду
  • Межзрачковое расстояние мм, - 60–76
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1300 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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