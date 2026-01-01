Bresser Condor UR 8x56 бинокль

Описание

Бинокль собран на базе roof-призм, все оптические элементы сделаны из стекла BaK-4 и дополнены многослойным просветлением. Прибор создает ясное и четкое изображение, радующее естественной цветопередачей и высокой детализацией. Также на оптике присутствует специальное покрытие Ultimate Reflection Coating, которое эффективно борется с паразитными бликами, что дополнительно повышает качество передаваемой картинки. Увеличение составляет 8 крат, что позволяет подробно изучать объекты на большом удалении. Поле зрения широкое, подходящее для наблюдения за перемещениями групп объектов.

Корпус собран по классической roof-схеме с одной центральной перемычкой. Барабан фокусировки максимально приближен к окулярам, что делает более удобной настройку резкости одной рукой. Материал корпуса – пластик и металл. Бинокль герметичный, имеет защиту от проникновения воды класса IPX7, заполнен азотом для защиты от конденсата. Снаружи корпус покрыт нескользящей резиной для улучшения захвата.

В бинокле предусмотрены все настройки, которые позволяют быстро адаптировать прибор под свои нужды. Есть регулировка расстояния между зрачками, кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре и поворотно-выдвижные наглазники. Положение последних можно выбрать так, чтобы было удобно, например, вести наблюдения в очках. Также бинокль можно устанавливать на стандартный штатив с креплением 1/4 дюйма https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: