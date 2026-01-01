Bresser Condor UR 8x42 бинокль

Описание

Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BaK-4. Оно позволяет видеть четче и подробнее, не вносит геометрических искажений в изображение, хорошо передает все цвета и оттенки окружающего мира. Оптика защищена ударопрочным пластиковым корпусом с металлическими элементами. Снаружи корпус покрыт резиной, которая отталкивает воду, пыль и грязь, внутри – заполнен инертным газом, защищающим линзы от запотевания. Биноклю не страшны ни дождь, ни снег, ни резкие перепады температуры.



Бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Для этого в конструкции предусмотрено стандартное резьбовое крепление. Барабан фокусировки расположен в центре. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции. Расстояние между зрачками регулируется. Положение поворотно-выдвижных наглазников можно изменять.

Характеристики: