Bresser Condor UR 8x42 бинокль

Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BaK-4. Оно позволяет видеть четче и подробнее, не вносит геометрических искажений в изображение, хорошо передает все цвета и оттенки окружающего мира. Оптика защищена ударопрочным пластиковым корпусом с металлическими элементами. Снаружи корпус покрыт резиной, которая отталкивает воду, пыль и грязь, внутри – заполнен инертным газом, защищающим линзы от запотевания. Биноклю не страшны ни дождь, ни снег, ни резкие перепады температуры.
Бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Для этого в конструкции предусмотрено стандартное резьбовое крепление. Барабан фокусировки расположен в центре. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции. Расстояние между зрачками регулируется. Положение поворотно-выдвижных наглазников можно изменять.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - roof-призмы
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 27,56
- Сумеречный фактор - 18,33
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 118
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 3
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,74
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 56–76
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1150 гр.