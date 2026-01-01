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Bresser Condor UR 8x42 бинокль
Bresser Condor UR 8x42 бинокль
Bresser Condor UR 8x42 бинокль
Bresser Condor UR 8x42 бинокль
Bresser Condor UR 8x42 бинокль
Bresser Condor UR 8x42 бинокль
Bresser Condor UR 8x42 бинокль

Bresser Condor UR 8x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2579

Bresser Condor UR 8x42 бинокль. Классический бинокль на roof-призмах. Для полевых наблюдений, не боится непогоды, эффективно работает и при свете дня, и в сумерках. Бинокль хорошо собирает свет благодаря двум типам просветления – многослойному и светоотражающему. Благодаря этому он демонстрирует четкую и ясную картинку при любых условиях наблюдений. Bresser Condor UR 8x42 – отличный выбор для похода, пешей прогулки по лесу, охоты, рыбалки или морского вояжа.

Описание

Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BaK-4. Оно позволяет видеть четче и подробнее, не вносит геометрических искажений в изображение, хорошо передает все цвета и оттенки окружающего мира. Оптика защищена ударопрочным пластиковым корпусом с металлическими элементами. Снаружи корпус покрыт резиной, которая отталкивает воду, пыль и грязь, внутри – заполнен инертным газом, защищающим линзы от запотевания. Биноклю не страшны ни дождь, ни снег, ни резкие перепады температуры.

Бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Для этого в конструкции предусмотрено стандартное резьбовое крепление. Барабан фокусировки расположен в центре. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции. Расстояние между зрачками регулируется. Положение поворотно-выдвижных наглазников можно изменять.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - roof-призмы
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 27,56
  • Сумеречный фактор - 18,33
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 118
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 3
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,74
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 56–76
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1150 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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