Bresser Condor UR 8x25 бинокль

Описание

Оптика построена на базе roof-призм. Каждый элемент сделан из высококачественного стекла BaK-4, которое обеспечивает естественную цветопередачу и передает четкую и ясную картинку без искажений. 8-кратное увеличение делает возможным подробное изучение даже сильно удаленных объектов.

Корпус бинокля сделан из пластика и дополнен элементами из металла. Он не пропускает воду, а внутри заполнен инертным газом, благодаря которому оптика не запотевает при резком изменении температуры. Снаружи корпус покрыт слоем нескользящей резины, которая улучшает захват. Бинокль Bresser Condor UR 8x25 – всепогодная модель для любых условий наблюдений.

При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/, для настройки под свои нужды можно использовать диоптрийную коррекцию окуляров, регулировку межзрачкового расстояния и центральную фокусировку. Бинокль сделан с учетом требований тех, кто привык вести наблюдения в очках.

Характеристики: