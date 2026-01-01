Bresser Condor UR 8x25 бинокль

Оптика построена на базе roof-призм. Каждый элемент сделан из высококачественного стекла BaK-4, которое обеспечивает естественную цветопередачу и передает четкую и ясную картинку без искажений. 8-кратное увеличение делает возможным подробное изучение даже сильно удаленных объектов.
Корпус бинокля сделан из пластика и дополнен элементами из металла. Он не пропускает воду, а внутри заполнен инертным газом, благодаря которому оптика не запотевает при резком изменении температуры. Снаружи корпус покрыт слоем нескользящей резины, которая улучшает захват. Бинокль Bresser Condor UR 8x25 – всепогодная модель для любых условий наблюдений.
При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/, для настройки под свои нужды можно использовать диоптрийную коррекцию окуляров, регулировку межзрачкового расстояния и центральную фокусировку. Бинокль сделан с учетом требований тех, кто привык вести наблюдения в очках.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - roof-призмы
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 25
- Относительная яркость - 9,77
- Сумеречный фактор - 14,14
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 116
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,63
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 59–74
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 670 гр.