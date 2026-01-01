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Bresser Condor UR 8x25 бинокль
Bresser Condor UR 8x25 бинокль
Bresser Condor UR 8x25 бинокль
Bresser Condor UR 8x25 бинокль
Bresser Condor UR 8x25 бинокль

Bresser Condor UR 8x25 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2582

Bresser Condor UR 8x25 бинокль. Компактный водозащищенный бинокль для любых наблюдений на открытых пространствах. Он отлично проявляет себя и в турпоездке, и в походе, и даже на охоте или рыбалке. Светоотражающее и просветляющее покрытия линз значительно увеличивают яркость передаваемой картинки.

Описание

Оптика построена на базе roof-призм. Каждый элемент сделан из высококачественного стекла BaK-4, которое обеспечивает естественную цветопередачу и передает четкую и ясную картинку без искажений. 8-кратное увеличение делает возможным подробное изучение даже сильно удаленных объектов.

Корпус бинокля сделан из пластика и дополнен элементами из металла. Он не пропускает воду, а внутри заполнен инертным газом, благодаря которому оптика не запотевает при резком изменении температуры. Снаружи корпус покрыт слоем нескользящей резины, которая улучшает захват. Бинокль Bresser Condor UR 8x25 – всепогодная модель для любых условий наблюдений.

При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/, для настройки под свои нужды можно использовать диоптрийную коррекцию окуляров, регулировку межзрачкового расстояния и центральную фокусировку. Бинокль сделан с учетом требований тех, кто привык вести наблюдения в очках.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - roof-призмы
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 25
  • Относительная яркость - 9,77
  • Сумеречный фактор - 14,14
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 116
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,63
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 59–74
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 670 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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