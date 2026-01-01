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Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль
Bresser Condor UR 10x50 бинокль

Bresser Condor UR 10x50 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2580

Bresser Condor UR 10x50 бинокль. Неприхотливый и мощный полевой бинокль с 10-кратным увеличением и двумя типами покрытия оптики. Он станет прекрасным помощником на охоте или рыбалке, даст возможность подробно изучать природные ландшафты и птиц. Бинокль подходит для наблюдений в условиях слабой освещенности, не боится капризов погоды, передает картинку высочайшей четкости и яркости.

Описание

В бинокле используются современные roof-призмы. На линзы нанесены несколько слоев просветления и слой светоотражающего UR-покрытия. Оптика прекрасно собирает свет, четко передает цвета и оттенки, не искажает геометрию предметов. И при свете дня, и в сумерках вы будете видеть все подробно и ясно.

Оптика помещена в пластиковый корпус с металлическими элементами. Все внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом – он безопасен для человека и не дает линзам запотевать. Бинокль не пропускает воду, поэтому его можно использовать при любой погоде – и в дождь, и в снег. Экстремальные температуры Bresser Condor UR 10x50 тоже не страшны – бинокль безотказно работает при любых условиях.

В Bresser Condor UR 10x50 есть все необходимое, чтобы настроить оптику под свои нужды. Расстояние между зрачками регулируется, поворотно-выдвижные наглазники могут менять свое положение, а на правом окуляре расположено кольцо диоптрийной коррекции. При необходимости бинокль Bresser Condor UR 10x50 можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - roof-призмы
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 50
  • Относительная яркость - 25
  • Сумеречный фактор - 22,36
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 110
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,29
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 55–75
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1400 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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