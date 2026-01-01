Bresser Condor UR 10x50 бинокль

Описание

В бинокле используются современные roof-призмы. На линзы нанесены несколько слоев просветления и слой светоотражающего UR-покрытия. Оптика прекрасно собирает свет, четко передает цвета и оттенки, не искажает геометрию предметов. И при свете дня, и в сумерках вы будете видеть все подробно и ясно.

Оптика помещена в пластиковый корпус с металлическими элементами. Все внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом – он безопасен для человека и не дает линзам запотевать. Бинокль не пропускает воду, поэтому его можно использовать при любой погоде – и в дождь, и в снег. Экстремальные температуры Bresser Condor UR 10x50 тоже не страшны – бинокль безотказно работает при любых условиях.

В Bresser Condor UR 10x50 есть все необходимое, чтобы настроить оптику под свои нужды. Расстояние между зрачками регулируется, поворотно-выдвижные наглазники могут менять свое положение, а на правом окуляре расположено кольцо диоптрийной коррекции. При необходимости бинокль Bresser Condor UR 10x50 можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: