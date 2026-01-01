Bresser Condor UR 10x50 бинокль

В бинокле используются современные roof-призмы. На линзы нанесены несколько слоев просветления и слой светоотражающего UR-покрытия. Оптика прекрасно собирает свет, четко передает цвета и оттенки, не искажает геометрию предметов. И при свете дня, и в сумерках вы будете видеть все подробно и ясно.
Оптика помещена в пластиковый корпус с металлическими элементами. Все внутреннее пространство бинокля заполнено инертным газом – он безопасен для человека и не дает линзам запотевать. Бинокль не пропускает воду, поэтому его можно использовать при любой погоде – и в дождь, и в снег. Экстремальные температуры Bresser Condor UR 10x50 тоже не страшны – бинокль безотказно работает при любых условиях.
В Bresser Condor UR 10x50 есть все необходимое, чтобы настроить оптику под свои нужды. Расстояние между зрачками регулируется, поворотно-выдвижные наглазники могут менять свое положение, а на правом окуляре расположено кольцо диоптрийной коррекции. При необходимости бинокль Bresser Condor UR 10x50 можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - roof-призмы
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 50
- Относительная яркость - 25
- Сумеречный фактор - 22,36
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 110
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,29
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 55–75
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1400 гр.