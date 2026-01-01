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Bresser Condor UR 10x42 бинокль
Bresser Condor UR 10x42 бинокль
Bresser Condor UR 10x42 бинокль
Bresser Condor UR 10x42 бинокль
Bresser Condor UR 10x42 бинокль
Bresser Condor UR 10x42 бинокль
Bresser Condor UR 10x42 бинокль

Bresser Condor UR 10x42 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2583

Bresser Condor UR 10x42 бинокль. Полевой бинокль, который не боится трудностей. Ему не страшны тряска, случайные падения на грунт с небольшой высоты, а также капризы погоды. Бинокль водонепроницаем и прочен. Оптические возможности позволяют использовать его не только при свете дня, но и в условиях слабой освещенности – на рассвете, в сумерках, при низкой облачности. Bresser Condor UR 10x42 – отличный выбор для рыбака, любителя походов, охотника, натуралиста и человека, ведущего активный образ жизни.

Описание

Внутри бинокля установлены roof-призмы. Все оптические элементы сделаны из стекла, а линзы защищены несколькими слоями просветления. Для увеличения яркости картинки и уменьшения паразитных бликов при наблюдениях на них нанесен и слой светоотражающего UR-покрытия. Оно помогает биноклю собирать свет и улучшает качество передаваемого изображения.

Корпус бинокля сделан из пластика и отдельных металлических элементов. Внутри он заполнен инертным газом, защищающим оптику от запотевания, снаружи – покрыт резиной, улучшающей захват и не пропускающей влагу.

Бинокль прекрасно подходит для любых пользователей. В нем можно настроить диоптрии на правом окуляре, выставить удобное расстояние между зрачками, выбрать наиболее комфортное положение поворотно-выдвижных наглазников. При необходимости бинокль Bresser Condor UR 10x42 можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - roof-призмы
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 42
  • Относительная яркость - 17,64
  • Сумеречный фактор - 20,49
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 111
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 3
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 6,34
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 56–76
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 1150 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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