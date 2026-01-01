Bresser Condor UR 10x42 бинокль

Внутри бинокля установлены roof-призмы. Все оптические элементы сделаны из стекла, а линзы защищены несколькими слоями просветления. Для увеличения яркости картинки и уменьшения паразитных бликов при наблюдениях на них нанесен и слой светоотражающего UR-покрытия. Оно помогает биноклю собирать свет и улучшает качество передаваемого изображения.
Корпус бинокля сделан из пластика и отдельных металлических элементов. Внутри он заполнен инертным газом, защищающим оптику от запотевания, снаружи – покрыт резиной, улучшающей захват и не пропускающей влагу.
Бинокль прекрасно подходит для любых пользователей. В нем можно настроить диоптрии на правом окуляре, выставить удобное расстояние между зрачками, выбрать наиболее комфортное положение поворотно-выдвижных наглазников. При необходимости бинокль Bresser Condor UR 10x42 можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - roof-призмы
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 42
- Относительная яркость - 17,64
- Сумеречный фактор - 20,49
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 111
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 3
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 6,34
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 56–76
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 1150 гр.