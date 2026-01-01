Bresser Condor UR 10x42 бинокль

Описание

Внутри бинокля установлены roof-призмы. Все оптические элементы сделаны из стекла, а линзы защищены несколькими слоями просветления. Для увеличения яркости картинки и уменьшения паразитных бликов при наблюдениях на них нанесен и слой светоотражающего UR-покрытия. Оно помогает биноклю собирать свет и улучшает качество передаваемого изображения.

Корпус бинокля сделан из пластика и отдельных металлических элементов. Внутри он заполнен инертным газом, защищающим оптику от запотевания, снаружи – покрыт резиной, улучшающей захват и не пропускающей влагу.

Бинокль прекрасно подходит для любых пользователей. В нем можно настроить диоптрии на правом окуляре, выставить удобное расстояние между зрачками, выбрать наиболее комфортное положение поворотно-выдвижных наглазников. При необходимости бинокль Bresser Condor UR 10x42 можно устанавливать на штатив https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.

Характеристики: