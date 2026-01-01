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Bresser Condor UR 10x25 бинокль
Bresser Condor UR 10x25 бинокль
Bresser Condor UR 10x25 бинокль
Bresser Condor UR 10x25 бинокль
Bresser Condor UR 10x25 бинокль

Bresser Condor UR 10x25 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2581

Bresser Condor UR 10x25 бинокль. универсальный туристический бинокль, который отлично подходит и для изучения природных ландшафтов, и для выслеживания дикого зверя в лесу, и для обзорных наблюдений в черте города. Он легкий, компактный, удобно лежит в руках и совершенно не боится капризов погоды. При этом бинокль передает чистую, яркую и приятную глазу картинку, свободную от искажений. 

Описание

Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BaK-4 и защищены двумя покрытиями – просветляющим и светоотражающим. Они нужны для того, чтобы бинокль мог детальнее и четче передавать изображение в условиях слабой освещенности – например, в сумерках или на рассвете.

Оптика помещена в прочный корпус из пластика и металла. Он герметичен и обрезинен, а внутри заполнен инертным газом для защиты линз от запотевания. Использовать Bresser Condor UR 10x25 можно при любой погоде – в дождь или снег, при высокой влажности или на морозе – он никогда не подведет. С этим биноклем изучать окружающий мир можно даже в самых экстремальных условиях.

Бинокль адаптирован под нужды тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках. Кроме того, его можно устанавливать на штатив для ведения стационарных наблюдений https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/.  Из дополнительных опций доступны: корректировка диоптрий, регулировка фокуса, настройка межзрачкового расстояния.

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
  • Увеличение, крат - 10
  • Тип призмы - roof-призмы
  • Материал оптики - BaK-4
  • Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 25
  • Относительная яркость - 6,25
  • Сумеречный фактор - 15,81
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 96
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 5,5
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - 59–74
  • Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
  • Вес - 670 гр. 

Комплектация

  • Бинокль
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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