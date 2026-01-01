Bresser Condor UR 10x25 бинокль

Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BaK-4 и защищены двумя покрытиями – просветляющим и светоотражающим. Они нужны для того, чтобы бинокль мог детальнее и четче передавать изображение в условиях слабой освещенности – например, в сумерках или на рассвете.
Оптика помещена в прочный корпус из пластика и металла. Он герметичен и обрезинен, а внутри заполнен инертным газом для защиты линз от запотевания. Использовать Bresser Condor UR 10x25 можно при любой погоде – в дождь или снег, при высокой влажности или на морозе – он никогда не подведет. С этим биноклем изучать окружающий мир можно даже в самых экстремальных условиях.
Бинокль адаптирован под нужды тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках. Кроме того, его можно устанавливать на штатив для ведения стационарных наблюдений https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Из дополнительных опций доступны: корректировка диоптрий, регулировка фокуса, настройка межзрачкового расстояния.
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни и туризма
- Увеличение, крат - 10
- Тип призмы - roof-призмы
- Материал оптики - BaK-4
- Покрытие линз - полное многослойное, зеленое светоотражающее UR (Ultimate Reflection Coating)
- Диаметр объектива (апертура), мм - 25
- Относительная яркость - 6,25
- Сумеречный фактор - 15,81
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 96
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 5,5
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - 59–74
- Наглазники окуляров - поворотно-выдвижные
- Вес - 670 гр.