Bresser Condor UR 10x25 бинокль

Описание

Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BaK-4 и защищены двумя покрытиями – просветляющим и светоотражающим. Они нужны для того, чтобы бинокль мог детальнее и четче передавать изображение в условиях слабой освещенности – например, в сумерках или на рассвете.

Оптика помещена в прочный корпус из пластика и металла. Он герметичен и обрезинен, а внутри заполнен инертным газом для защиты линз от запотевания. Использовать Bresser Condor UR 10x25 можно при любой погоде – в дождь или снег, при высокой влажности или на морозе – он никогда не подведет. С этим биноклем изучать окружающий мир можно даже в самых экстремальных условиях.

Бинокль адаптирован под нужды тех, кто предпочитает вести наблюдения в очках. Кроме того, его можно устанавливать на штатив для ведения стационарных наблюдений https://photogora.ru/tripod/tripod_spec/. Из дополнительных опций доступны: корректировка диоптрий, регулировка фокуса, настройка межзрачкового расстояния.

Характеристики: