Levenhuk MED слайд калибровочный

Артикул: OLE-3447

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло с микрометрической шкалой, используемое для калибровки программы анализа изображений. Он помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Цена деления шкалы составляет 0,01 мм. Калибровочный слайд Levenhuk MED совместим с микроскопами любых брендов.