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Levenhuk MED слайд калибровочный
Levenhuk MED слайд калибровочный
Levenhuk MED слайд калибровочный
Levenhuk MED слайд калибровочный

Levenhuk MED слайд калибровочный

Levenhuk
Артикул: OLE-3447

Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло с микрометрической шкалой, используемое для калибровки программы анализа изображений. Он помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Цена деления шкалы составляет 0,01 мм. Калибровочный слайд Levenhuk MED совместим с микроскопами любых брендов.

Описание

Для работы с калибровочным слайдом необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Положите аксессуар на предметный столик и зафиксируйте его зажимами.
  2. Выберите подходящий рабочий объектив, повернув револьверное устройство.
  3. Сделайте снимок микрометрической шкалы с помощью камеры микроскопа, используя максимальное разрешение.
  4. Переведите программу анализа изображений в режим калибровки.
  5. Двумя щелчками мыши обозначьте в программе максимально видимое расстояние и введите значение в реальных единицах.
  6. Укажите название калибровки и сверьте значения.
  7. Программа автоматически рассчитает поправочный коэффициент и в дальнейшем будет самостоятельно переводить значения в нужные единицы измерения

Характеристики:

  • Длина шкалы 1 мм
  • Число делений шкалы - 100
  • Цена деления шкалы - 0,01 мм

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