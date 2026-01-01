Levenhuk 3 слайд калибровочный

Артикул: OLE-3451

Калибровочный слайд - это оптическое стекло, которое имеет три нанесенные шкалы с разной ценой деления: 0,1 мм, 0,01 мм и 0,05 мм. Используется для калибровки программы анализа изображений. Помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Калибровочный слайд совместим с микроскопами любых брендов.