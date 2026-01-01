Levenhuk 2 слайд калибровочный

Калибровочный слайд совместим с микроскопами любых брендов.
Для работы с калибровочным слайдом необходимо выполнить следующие шаги:
- Положите аксессуар на предметный столик и зафиксируйте его зажимами.
- Выберите подходящий рабочий объектив, повернув револьверное устройство.
- Сделайте снимок микрометрической шкалы с помощью камеры микроскопа, используя максимальное разрешение.
- Переведите программу анализа изображений в режим калибровки.
- Двумя щелчками мыши обозначьте в программе максимально видимое расстояние и введите значение в реальных единицах.
- Укажите название калибровки и сверьте значения.
- Программа автоматически рассчитает поправочный коэффициент и в дальнейшем будет самостоятельно переводить значения в нужные единицы измерения
Характеристики:
- Материал - оптическое стекло
- Длина шкалы - 1 мм
- Число делений шкалы - 100
- Цена деления шкалы - 0,01 мм
- Диаметр окружностей 1,5/0,6/0,15/0,07 мм
- Размер 75x25x1,1 мм