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Levenhuk 2 слайд калибровочный
Levenhuk 2 слайд калибровочный
Levenhuk 2 слайд калибровочный
Levenhuk 2 слайд калибровочный

Levenhuk 2 слайд калибровочный

Levenhuk
Артикул: OLE-3450

Калибровочный слайд - это оптическое стекло с нанесенными на него окружностямии, диаметр которых составляет 1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм, есть также микрометрическая шкала из 100 делений. Цена одного деления – 0,01 мм. Используется для калибровки программы анализа изображений. Помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. 

Описание

Калибровочный слайд совместим с микроскопами любых брендов. 

Для работы с калибровочным слайдом необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Положите аксессуар на предметный столик и зафиксируйте его зажимами.
  2. Выберите подходящий рабочий объектив, повернув револьверное устройство.
  3. Сделайте снимок микрометрической шкалы с помощью камеры микроскопа, используя максимальное разрешение.
  4. Переведите программу анализа изображений в режим калибровки.
  5. Двумя щелчками мыши обозначьте в программе максимально видимое расстояние и введите значение в реальных единицах.
  6. Укажите название калибровки и сверьте значения.
  7. Программа автоматически рассчитает поправочный коэффициент и в дальнейшем будет самостоятельно переводить значения в нужные единицы измерения

Характеристики:

  • Материал - оптическое стекло
  • Длина шкалы - 1 мм
  • Число делений шкалы - 100
  • Цена деления шкалы - 0,01 мм
  • Диаметр окружностей 1,5/0,6/0,15/0,07 мм
  • Размер 75x25x1,1 мм

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