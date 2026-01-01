Levenhuk 2 слайд калибровочный

Артикул: OLE-3450

Калибровочный слайд - это оптическое стекло с нанесенными на него окружностямии, диаметр которых составляет 1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм, есть также микрометрическая шкала из 100 делений. Цена одного деления – 0,01 мм. Используется для калибровки программы анализа изображений. Помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы.