Levenhuk 1 слайд калибровочный

Артикул: OLE-3449

Калибровочный слайд - это оптическое стекло со стандартными длиной, шириной и толщиной. В центре находится микрометрическая шкала со 100 делениями. Цена деления шкалы составляет 0,01 мм. Используется для калибровки программы анализа изображений. Помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Калибровочный слайд совместим с микроскопами любых брендов.