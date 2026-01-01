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Levenhuk 1 слайд калибровочный для стереомикроскопов
Levenhuk 1 слайд калибровочный для стереомикроскопов
Levenhuk 1 слайд калибровочный для стереомикроскопов
Levenhuk 1 слайд калибровочный для стереомикроскопов

Levenhuk 1 слайд калибровочный для стереомикроскопов

Levenhuk
Артикул: OLE-3452

Калибровочный слайд для стереомикроскопов - это оптическое стекло диаметром 24 мм, на которое нанесена микрометрическая шкала, цена деления равна 0,1 мм. Используется для калибровки программы анализа изображений. Помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Калибровочный слайд совместим со стереомикроскопами любых брендов. 

Описание

Для работы с калибровочным слайдом необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Положите аксессуар на предметный столик и зафиксируйте его зажимами.
  2. Выберите подходящий рабочий объектив, повернув револьверное устройство.
  3. Сделайте снимок микрометрической шкалы с помощью камеры микроскопа, используя максимальное разрешение.
  4. Переведите программу анализа изображений в режим калибровки.
  5. Двумя щелчками мыши обозначьте в программе максимально видимое расстояние и введите значение в реальных единицах.
  6. Укажите название калибровки и сверьте значения.
  7. Программа автоматически рассчитает поправочный коэффициент и в дальнейшем будет самостоятельно переводить значения в нужные единицы измерения

Характеристики:

  • Материал - оптическое стекло
  • Длина шкалы 20 мм
  • Число делений шкалы - 200
  • Цена деления шкалы - 0,1 мм
  • Размер 24 мм

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