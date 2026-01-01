Levenhuk 1 слайд калибровочный для стереомикроскопов

Артикул: OLE-3452

Калибровочный слайд для стереомикроскопов - это оптическое стекло диаметром 24 мм, на которое нанесена микрометрическая шкала, цена деления равна 0,1 мм. Используется для калибровки программы анализа изображений. Помогает быстро и точно определить поправочный коэффициент, который программа будет применять для преобразования измерений в нужные исследователю реальные единицы. Калибровочный слайд совместим со стереомикроскопами любых брендов.