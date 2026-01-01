Photodynamic синхрошнур 3 м pc-6.3

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photodynamic синхрошнур – шнур синхронизации, длинна, м – 3. Разьем джек 6,3 – pc.
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Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.
Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.
Pixel VS-802 – дополнительный адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х2. Вес - 2,8 кг.