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Photodynamic синхрошнур 3 м pc-6.3

Photodynamic синхрошнур 3 м pc-6.3

Photodynamic
Артикул: NVF-7594

Photodynamic синхрошнур – шнур синхронизации, длинна, м – 3. Разьем джек 6,3 – pc.

Описание

Photodynamic синхрошнур 3 м pc-6.3

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