images
Pixel VS-802 адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon

Pixel VS-802 адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon

Pixel
Артикул: NVF-7990

Pixel VS-802 – дополнительный адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon.

Описание

Pixel VS-802 адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Арт. DAN-1742
Fotokvant RAC-PCPC03 синхрокабель PC длина 0,3 м
Наличие
более 10 шт

Cинхрокабель Fotokvant RAC-PCPC03 длиной 0,3 м.

Синхрокабель предназначен для подключения и синхронизации вспышки без использования соединения горячий башмак.

450 ₽
В корзину
Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2371
Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
В корзину
-5 %
Grifon N2 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-2883
Grifon N2 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Grifon N2 кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. Совместим с моделями D70S, D80. Разъемы N2 и микроджек 2,5 мм.

-5 %310 ₽
290 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant MAC-12 переходник-адаптер 6,3-3,5 мм для синхронизаторов
Fotokvant MAC-12 переходник-адаптер 6,3-3,5 мм для синхронизаторов
Fotokvant MAC-12 переходник-адаптер 6,3-3,5 мм для синхронизаторов
Арт. NVF-6588
Fotokvant MAC-12 переходник-адаптер 6,3-3,5 мм для синхронизаторов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.

Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.

-10 %170 ₽
150 ₽
В корзину

Видео

FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.