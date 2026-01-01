Pixel VS-802 адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon

Арт. DAN-2371

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.