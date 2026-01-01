Pixel VS-802 адаптер для TTL синхрокабеля для вспышек Nikon

Cинхрокабель Fotokvant RAC-PCPC03 длиной 0,3 м.
Синхрокабель предназначен для подключения и синхронизации вспышки без использования соединения горячий башмак.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Cинхрокабель Fotokvant RAC-PCPC03 длиной 0,3 м.
Синхрокабель предназначен для подключения и синхронизации вспышки без использования соединения горячий башмак.
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