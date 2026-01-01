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YongNuo YN-622IIN беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Nikon

YongNuo YN-622IIN беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-7939

YongNuo YN-622II – беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками с полной поддержкой E-TTL (II) системы Nikon. Устройство может выступать в качестве передатчика, если установлено на камеру и приемника, если в него установлена вспышка. 

Описание

Используя данный радиосинхронизатор вы можете дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL (II), в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию (FP или HSS) и работу по второй шторке. При этом управление осуществляется через меню в камерах Nikon.

Из меню управления камеры доступны функции:

  • Фиксация экспозиции вспышки FEL
  • Компенсация экспозиции вспышки FEC
  • Синхронизация – 1-я шторка, 2-я шторка (переключается в пользовательском меню)

Переключение режимов вспышек E-TTL, MANUAL, MULTI, компенсация в группах и мощность в ручном режиме, устанавливается только на вспышках

Так же доступны FEC (компенсация экспозиции вспышки) и FEL (фиксация экспозиции вспышки). Поддержка других функций зависит от возможностей конкретной модели вспышки.

Ограничено или отсутствует поддержка ручного управления мощностью вспышек из меню камеры. Выходную мощность и некоторые режимы можно установить непосредственно на вспышке.

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