YongNuo YN-622IIN беспроводной TTL трансивер-синхронизатор управления вспышками Nikon

Описание

Используя данный радиосинхронизатор вы можете дистанционно запускать вспышки с поддержкой управления мощности E-TTL (II), в мануальном режиме, использовать высокоскоростную синхронизацию (FP или HSS) и работу по второй шторке. При этом управление осуществляется через меню в камерах Nikon.

Из меню управления камеры доступны функции:

Фиксация экспозиции вспышки FEL

Компенсация экспозиции вспышки FEC

Синхронизация – 1-я шторка, 2-я шторка (переключается в пользовательском меню)

Переключение режимов вспышек E-TTL, MANUAL, MULTI, компенсация в группах и мощность в ручном режиме, устанавливается только на вспышках

Так же доступны FEC (компенсация экспозиции вспышки) и FEL (фиксация экспозиции вспышки). Поддержка других функций зависит от возможностей конкретной модели вспышки.

Ограничено или отсутствует поддержка ручного управления мощностью вспышек из меню камеры. Выходную мощность и некоторые режимы можно установить непосредственно на вспышке.