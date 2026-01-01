YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon

Описание

Радиосинхронизаторы могут работать со всеми камерами имеющими стандартный гарячий башмак для вспышки. Он может выступать в качестве приемника RF-602 и в качестве приемо-передатчика (трансивера) к RF-603 и RF-603 II.

Также синхронизатор совместим с контроллером Yongnuo YN-560 TX. Может запускать вспышки YN-560 III и YN-560 IV с помощью встроенных в них радиоприемников.

В комплект входят 2 трансивера, 2 кабеля LS-2.5/N1 и LS-2.5/N3 при помощи которых можно использовать RF-605/N как пульт дистанционного управления камерой.

Кабели LS-2.5/N1 и LS-2.5/N3 подходят для дистанционного управления следующими камерами:



Nikon D4 / D3X / D3 / D700 / D300 / D2X / D2H / D200 / D1H / D1X

Nikon N90s / F5 / F6 / F100

Nikon D90 / D5000 / D5100 / D5200 / D7000 / D3100 / D3200

Характеристики: