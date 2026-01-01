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YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon
YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon
YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon
YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon
YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon
YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon

YongNuo RF-605 N радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Nikon

Yongnuo
Артикул: DAN-3556

Радиосинхронизатор YongNuo RF-605 N для вспышек Nikon.

Радиосинхронизатор позволяет запускать накамерные вспышки дистанционно в ручном режиме, с выдержкой до 1/200 - 1/320 сек (зависит от камеры). Имеет 16 каналов в 6 независимых группах. Работает на частоте 2,4 Ghz.

Описание

Радиосинхронизаторы могут работать со всеми камерами имеющими стандартный гарячий башмак для вспышки. Он может выступать в качестве приемника RF-602 и в качестве приемо-передатчика (трансивера) к RF-603 и RF-603 II.

Также синхронизатор совместим с контроллером Yongnuo YN-560 TX. Может запускать вспышки YN-560 III и YN-560 IV с помощью встроенных в них радиоприемников. 
В комплект входят 2 трансивера, 2 кабеля LS-2.5/N1 и LS-2.5/N3 при помощи которых можно использовать RF-605/N как пульт дистанционного управления камерой.

Кабели LS-2.5/N1 и LS-2.5/N3 подходят для дистанционного управления следующими камерами:

  • Nikon D4 / D3X / D3 / D700 / D300 / D2X / D2H / D200 / D1H / D1X
  • Nikon N90s / F5 / F6 / F100
  • Nikon D90 / D5000 / D5100 / D5200 / D7000 / D3100 / D3200

Характеристики:

  • рабочая частота - 2.4GHz
  • выдержка синхронизации - 1/200 - 1/320 сек (зависит от камеры)
  • количество каналов - 15 + 1 общий
  • количество групп - 6
  • дальность - до 100 метров
  • питание - 2хААА батареи или аккумуляторы

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