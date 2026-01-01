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Yongnuo RF-602RX приемник
Yongnuo RF-602RX приемник

Yongnuo RF-602RX приемник

Yongnuo
Артикул: NVF-7763

Yongnuo RF-602RX – дополнительный приемник (ресивер) для комплектов Yongnuo RF-602 для Canon и RF-602 для NikonДистанционно запускает вспышки и/или студийные моноблоки на расстоянии до 100 м. 

Описание

Характеристики:

  • используемая частота, GHz – 2,4
  • дистанция срабатывания, м – 100
  • синхронизация – до 1/250
  • помехоустойчивость – 16 каналов (15 индивидуальных и один общий)
  • размер ресивера, мм – 33x78x26

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