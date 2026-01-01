Yongnuo RF-602RX приемник

Характеристики:
- используемая частота, GHz – 2,4
- дистанция срабатывания, м – 100
- синхронизация – до 1/250
- помехоустойчивость – 16 каналов (15 индивидуальных и один общий)
- размер ресивера, мм – 33x78x26
Москва
Малая Семеновская 3с6
Yongnuo RF-602RX – дополнительный приемник (ресивер) для комплектов Yongnuo RF-602 для Canon и RF-602 для Nikon. Дистанционно запускает вспышки и/или студийные моноблоки на расстоянии до 100 м.
Характеристики:
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Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
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Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.
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Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.