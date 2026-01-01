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Raylab JH-R004 радиосинхронизатор
Raylab JH-R004 радиосинхронизатор
Raylab JH-R004 радиосинхронизатор

Raylab JH-R004 радиосинхронизатор

Raylab
Артикул: DAN-7707

Raylab JH-R004 радиосинхронизатор.

Передатчик-радиосинхронизатор, совместимый с моноблоками Raylab Axio III. 4 канала позволяют управлять одновременно несколькими приборами. Прибор предназначет только для пуска импульсных моноблоков, и не поддерживает регулировку мощности.

Описание

Характеристики:
  • Частота беспроводного сигнала - 315 м
  • Каналы - 5, от СН00 - СН04
  • Комплектация - синхронизатор
  • Совместимые камеры - Canon, Nikon и др. с центральным контактом горячего башмака. 
  • Размер в упаковке - ДxШxВ:8.5*8.5*6.5 см
  • Вес без упаковки - 35 г
  • Вес в упаковке - 100 гр
  • Тип - радио
  • Эффективный радиус передачи сигнала - 10 м
  • Максимальный радиус передачи сигнала - 15 м
  • Питание - 23A 12V

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