Raylab JH-R004 радиосинхронизатор.

- Частота беспроводного сигнала - 315 м
- Каналы - 5, от СН00 - СН04
- Комплектация - синхронизатор
- Совместимые камеры - Canon, Nikon и др. с центральным контактом горячего башмака.
- Размер в упаковке - ДxШxВ:8.5*8.5*6.5 см
- Вес без упаковки - 35 г
- Вес в упаковке - 100 гр
- Тип - радио
- Эффективный радиус передачи сигнала - 10 м
- Максимальный радиус передачи сигнала - 15 м
- Питание - 23A 12V
Фон бумажный Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.