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Phottix Strato TTL (89021) радиосинхронизатор для вспышки Nikon
Phottix Strato TTL (89021) радиосинхронизатор для вспышки Nikon

Phottix Strato TTL (89021) радиосинхронизатор для вспышки Nikon

Phottix
Артикул: NVF-5573

Phottix Strato TTL (89021) – радиосинхронизатор для вспышки Nikon это комплект состоящий из 4-х канального 2.4ГГц передатчика и приемника, предназначенный для управления вспышкой. Максимальная возможная скорость синхронизации 1/8000 сек.

Описание

Характеристики:

  • мощность трансмиссии сигнала – ≤10dbm
  • радиус действия, м – 100
  • частота, ghz – 2.4
  • количество каналов – 4
  • входящее напряжение, В – 2,2-3,2
  • элементы питания – 2xАА щелочные батареи либо аккумулятор (передатчик и приемник); 5v dc – адаптер для приемника (источник внешнего питания)
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
  • выход – горячий башмак, разъем 3.5мм (приемник)
  • вход – разъем usb (передатчик и приемник)
  • крепление – 1/4〞 проушина штативного крепления, холодный башмак (приемник)
  • вес, г – передатчик 74
  • вес, г – приемник 72
  • размеры корпуса, мм – передатчик 92,5х47,8х45,5
  • размеры корпуса приемник, мм – 93,3х46,7х45,4
  • антенна – встроенная

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