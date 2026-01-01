Phottix Strato TTL (89021) радиосинхронизатор для вспышки Nikon

Характеристики:
- мощность трансмиссии сигнала – ≤10dbm
- радиус действия, м – 100
- частота, ghz – 2.4
- количество каналов – 4
- входящее напряжение, В – 2,2-3,2
- элементы питания – 2xАА щелочные батареи либо аккумулятор (передатчик и приемник); 5v dc – адаптер для приемника (источник внешнего питания)
- максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
- выход – горячий башмак, разъем 3.5мм (приемник)
- вход – разъем usb (передатчик и приемник)
- крепление – 1/4〞 проушина штативного крепления, холодный башмак (приемник)
- вес, г – передатчик 74
- вес, г – приемник 72
- размеры корпуса, мм – передатчик 92,5х47,8х45,5
- размеры корпуса приемник, мм – 93,3х46,7х45,4
- антенна – встроенная