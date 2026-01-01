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Phottix (89072) Odin II TTL приемник для вспышки Canon

Phottix (89072) Odin II TTL приемник для вспышки Canon

Phottix
Артикул: NVF-5990

Phottix Odin II TTL (89072) – дополнительный приемник для системы радио синхронизации работы вспышек Phottix Odin II TTL версия для Canon.

Описание

Характеристики:

  • частота, ггц – 2.4
  • дистанция, м –100
  • количество каналов – 32
  • группы – 5 (а, в, с,d,e)
  • батареи – 2 аа батареи (передатчик tcu), 5v dc
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
  • ручное управление мощностью – 1/1–1/128
  • синхронизация по второй шторке – только для nikon и sony
  • удаленное управление моделирующим светом на вспышках indra – есть
  • совместимость – Indra500/360 TTL, Mitros+, Odin, Strato, Strato II, Atlas II
  • вход – порт usb (передатчик) для обновления прошивки
  • входное напряжение, в – 2.4 – 3.2
  • напряжение порта вспышки, в – 6 (передатчик)
  • размеры корпуса, мм –109,3 x 71,7 x 56 (передатчик)
  • вес, г – 128 (передатчик), без батарей

Комплектация

  • Приемник.
  • AA батареи х 2шт.
  • Кабель USB.
  • Ремешок.
  • CD с инструкцией.

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