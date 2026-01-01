Phottix (89067) Odin II TTL приемник для вспышки Nikon

Характеристики:
- частота, ггц – 2.4
- дистанция, м –100
- количество каналов – 32
- группы – 5 (а, в, с,d,e)
- батареи – 2 аа батареи (передатчик tcu), 5v dc
- максимальная скорость синхронизации, с – 1/8000
- ручное управление мощностью – 1/1–1/128
- синхронизация по второй шторке – только для nikon и sony
- удаленное управление моделирующим светом на вспышках indra – есть
- совместимость – Indra500/360 TTL, Mitros+, Odin, Strato, Strato II, Atlas II
- вход – порт usb (передатчик) для обновления прошивки
- входное напряжение, в – 2.4 – 3.2
- напряжение порта вспышки, в – 6 (передатчик)
- размеры корпуса, мм –109,3 x 71,7 x 56 (передатчик)
- вес, г – 128 (передатчик), без батарей