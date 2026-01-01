Характеристики:
- напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5В )
- разъемы – 3,5мм порт синхронизации, выход горячий башмак
- размер, мм – 92x46x44
- вес без батарей, г – 70
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (89553) – дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышек Ares II.
Работа возможна в режиме ручной настройки экспозиции без поддержки функции TTL. Пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.
Характеристики:
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Рефлектор для накамерных и внешних вспышек, два в одном. Легко крепится с помощью эластичной ленты.
Для мягкого освещения используйте белую сторону, а для большей дальности и спектральных бликов серебряную сторону.
Изготовлен из нейлона.
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