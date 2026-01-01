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Phottix (89553) дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышек Ares II

Phottix (89553) дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышек Ares II

Phottix
Артикул: NVF-8725

Phottix (89553) – дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышек Ares II.

Работа возможна в режиме ручной настройки экспозиции без поддержки функции TTL. Пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.

Описание

Характеристики:

  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5В )
  • разъемы – 3,5мм порт синхронизации, выход горячий башмак
  • размер, мм – 92x46x44
  • вес без батарей, г – 70

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