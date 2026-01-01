Phottix (89553) дополнительный приемник для радиосинхронизатора вспышек Ares II

Арт. NVF-9304

Fujimi FJFR-CF2 - рефлектор для накамерных вспышек 2 в 1.

Рефлектор для накамерных и внешних вспышек, два в одном. Легко крепится с помощью эластичной ленты.

Для мягкого освещения используйте белую сторону, а для большей дальности и спектральных бликов серебряную сторону.

Изготовлен из нейлона.