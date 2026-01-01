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Nissin Commander Air 1 Nikon радиотансмиттер

Nissin Commander Air 1 Nikon радиотансмиттер

Nissin
Артикул: NVF-5820

Nissin Commander Air 1 Nikon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Nikon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме. 

Описание

В трансмиттере Nissin Air 1 используется технология передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает работу системы беспроводного управления Nissin NAS.

В отличие от традиционной оптической технологии синхронизации с помощью инфракрасного канала, использовавшейся в предыдущих моделях Nissin, система NAS обладает целым рядом преимуществ:

  1. отсутствие необходимости размещать устройства в поле зрения оптических датчиков;
  2. отсутствие негативного воздействия на управление непрозрачных препятствий;
  3. гарантированный радиус бесперебойного действия 30 метров;
  4. возможность установки разных каналов передачи и жесткой привязки вспышки к конкретному трансмиттеру, для исключения ошибочных срабатываний при работе нескольких фотографов в одном месте;
  5. меньше ошибок при передаче установок с передатчика на принимающее устройство;
  6. возможность дистанционного контроля более широкого спектра установок.

Для коррекции установок и ручных настроек в трансмиттере предусмотрен интерфейс, повторяющий удобную и простую в обращении панель управления вспышек Nissin Di700 и Di700A. Благодаря продуманной конструкции все необходимые установки можно задать в одно движение, выбирая настройки с помощью многофункционального диска и подтверждая действия клавишей S. Выбранные установки наглядно отображаются на цветной диодной панели.

Основные особенности Nissin Air 1:

  • простой интерфейс – управление с помощью колеса и одной кнопки, наглядное отображение установок на цветном диодном экране
  • компенсация мощности в TTL-режиме. Возможность вносить поправку в автоматически выбранное значение мощности импульса в пределах ±2 ступеней
  • ручное управление мощностью. Установка значения яркости импульса в 8 шагов от 1/1 до 1/128 мощности
  • ручное управление зумом. Трансмиттер дает возможность вручную управлять углом рассеивания импульса Di700A в пределах 24-200 мм
  • высокоскоростная синхронизация. Поддержка синхронизации на выдержках вплоть до 1/8000 с при использовании совместимых с данной функцией камеры и вспышек
  • режимы синхронизации по шторкам. Для достижения различных художественных эффектов фотограф может воспользоваться функциями синхронизации по 1 или по 2 шторке затвора
  • встроенная подсветка АФ. Яркая отключаемая диодная лампа помощи при фокусировке подсветит объект съемки для точного наведения резкости в условиях недостаточного освещения

 

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