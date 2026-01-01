Lumifor LRT-WT4-63 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 6,35 мм

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор, подобный Raylab RRT-WT4-63. Комплект состоит из передатчика и приемника. Используется для синхронизации фотокамер со студийными осветителями с синхроконтактом 6,3 мм. Работает на частоте 433,075М Гц.
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Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Grifon SB-FW120 – высококачественный октобокс. Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади.
Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,9 кг.
Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер.
Комплект Grifon RMII-Canon состоит из двух устройств – передатчика и приемника. Передатчик можно устанавливать в горzчий башмак или использовать просто, как пульт. Приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 80х120 см. Байонет Bowens.
Grifon ARS-1000 – мини-стойка без амортизации черного цвета в чехле. Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.