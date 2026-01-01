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Lumifor LRT-WT4-63 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 6,35 мм

Lumifor LRT-WT4-63 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 6,35 мм

Lumifor
Артикул: OLE-1060

Lumifor LRT-WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор, подобный Raylab RRT-WT4-63. Комплект состоит из передатчика и приемника. Используется для синхронизации фотокамер со студийными осветителями с синхроконтактом 6,3 мм. Работает на частоте 433,075М Гц.

Описание

Lumifor LRT-WT4-63 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 6,35 мм

Комплектация

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