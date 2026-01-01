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Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта
Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта
Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта
Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта
Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта
Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта
Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта

Lumifor LRT-4DCKIT-2UH 4-канальный радиосинхронизатор с 2 приемниками и держателем для зонта

Lumifor
Артикул: NVF-6275

Lumifor LRT-4DCKIT-2UH – 4-канальный радиосинхронизатор. Комплект состоит из передатчика и двух приемников. Используется для синхронизации фотокамер со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм или 6,35 мм. Работает на частоте 433,075М Гц. Синхронизатор имеет держатель для фотозонта, что позволяет устанавливать его в паре с зонтом прямо на штатив или студийную стойку, не используя специальную головку-держатель. 

Описание

Беспроводной синхронизатор (триггер) осуществляет связь трансмиттера, установленного на горячий башмак фотокамеры и приемника, включенного в синхроконтакт (3,5 мм или 6,35 мм) студийного осветителя на частоте 433.075 Мгц. Стабильная скорость синхронизации обычно составляет 1/125-1/250 с. Для бесперебойной работы фотокамеры со студийным осветителем рекомендуется использовать выдержку фотокамеры 1/125 с, установленную в ручном режиме (manual mode).

Передатчик содержит сложные электронные компоненты, которые работают в режиме ожидания с очень низким потреблением энергии. В режиме ожидания одна батарея типа 23А обеспечивает 30 000 импульсов в течение 1 года работы, при силе тока всего 0,01 мА, безопасном для контактного устройства горячий башмак фотоаппарата, и позволяющем применять синхронизатор со всеми типами цифровых камер, которые имеют контактное устройство горячий башмак или разъем внешней синхронизации (PC-разъем). В качестве источника питания приемника используются 2 щелочные батареи типа ААА. Приемник имеет встроенный микроконтроллер, с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Учитывая невысокую стоимость и наличие полноценного функционала четырехканальные модели являются наиболее популярными для использования дома в небольшой профессиональной студии, а также для работы на выезде. Достаточно установить приемник на один студийный осветитель или фотовспышку, остальные осветители будут синхронизированы по световому импульсу. Для этого нужно активировать светоловушку на студийном осветителе. В случае, если осветитель находится вне зоны досягаемости света, например располагается за балкой, то нужно использовать дополнительный приемник.

Эта модель синхронизатора имеет держатель для фотозонта. Это позволяет устанавливать его в паре с зонтом прямо на штатив или студийную стойку, не применяя специальную головку-держатель. 

Характеристики:

  • рабочая частота, Мгц – 433.075
  • скорость синхронизации, с – 1/125-1/250
  • питание передатчика – батарея 23А
  • питание приемника – 2 батареи ААА
  • радиус действия, м – 30 

Комплектация

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