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Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза

Grifon
Артикул: NVF-6399

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

Описание

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза

Комплектация

  • Перекладина - 1 шт.
  • Муфта для крепления на стойку - 1 шт.
  • Крюк для крепелния противовеса - 1 шт.
  • Мешок для утяжелителей - 1 шт.

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