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Hensel (3951) Strobe Wizard Plus radio receiver радиоприемник

Hensel (3951) Strobe Wizard Plus radio receiver радиоприемник

Hensel
Артикул: DAN-2591

Дополнительный радиоприемник Hensel (3951) для системы Strobe Wizard Plus.

Дополнительный риемник радиосигнала Strobe Wizard Plus, применяется для вспышек без встроенного модуля Strobe Wizard Plus. Подключается непосредственно в синхроразъем 6,3мм.

Описание

Характеристики:

  • питание - 3 элемента АА
  • количество каналов - 3
  • радиус действия - 40 м
  • частота – 433,92 МГц

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