Hensel (3951) Strobe Wizard Plus radio receiver радиоприемник

Характеристики:
- питание - 3 элемента АА
- количество каналов - 3
- радиус действия - 40 м
- частота – 433,92 МГц
Москва
Малая Семеновская 3с6
Дополнительный радиоприемник Hensel (3951) для системы Strobe Wizard Plus.
Дополнительный риемник радиосигнала Strobe Wizard Plus, применяется для вспышек без встроенного модуля Strobe Wizard Plus. Подключается непосредственно в синхроразъем 6,3мм.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Hensel Radio Flash Trigger 333950 – четырехканальный радиопускатель, позволяет управлять срабатыванием импульсных осветителей, устанавливать мощность их работы и режим пилотного света. Рассчитан на работу с радиоприемником Hensel 333951. Синхронизация 1/250 секунды. Может управлять регулировкой мощности на приборах серии Plus. Вес – 50 г, размеры – 55x63x48 см.
Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.
Hensel 7" (33504) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.
Байонет Hensel. Длина – 17 см, угол направленности 70 град.
Hensel (156) – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая. Создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с моноблоками Hensel серии ЕН.
Байонет Hensel.
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).
Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.