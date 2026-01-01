Godox X1T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Godox X1T-C TTL совместим с фотокамерами, поддерживающими протокол E-TTL II. Его характеризует многоканальное управление и стабильная передача сигнала, быстрая реакция.
Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной или накамерной вспышки.
В сочетании с приемником XTR-16 или XTR-16S Godox X1T-C TTL может дистанционно управлять вспышками Godox, не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Имеется беспроводная синхронизация с помощью разъема для синхронизации с ПК. X1T-С TTL обеспечивает качественное стабильное дистанционное управление мощностью вспышек на 32 каналах, на расстоянии до 100 м. Синхронизируемые устройства можно собирать до 5 групп.
Возможности синхронизатора Godox X1T-C TTL: настройка задержки синхронизации, дистанционный спуск затвора фотокамеры, настройка зума, функция расширенных пользовательских настроек C.Fn и т.д.
Godox X1T-C TTL оснащен USB портом для обновления прошивки.
Синхронизатор имеет функцию запоминания последних настроек (в течение 2 с) и восстанавливает их после перезагрузки.
Godox X1T-C TTL обладает высококачественным ЖК дисплеем с подсветкой, на котором высвечиваются все важные характеристики управления. Это делает работу фотографа комфортной.
Характеристики:
- совместимые фотокамеры - камеры Canon EOS (с протоколом E-TTL II),поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
- встроенная система ДУ - беспроводная передача 2,4G
- режим модуляции - MSK
- источник питания - 2 батарейки АА
- ручной режим вспышки – да
- протокол TTL- E-TTL II
- настройка отложенной синхронизации - да
- компенсация экспозиции вспышки - да, ±3 стопа при шаге 1/3
- блокировка экспозиции вспышки - да
- вспомогательный луч автофокуса - да, включается вручную
- синхронизация по второй шторке - да
- режим моделирующего света - да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости
- функция ДУ - в режиме TTL-режим Ratio Off; в ручном режиме - соотношение вспышек (A:B:C); поддержка режима группировки вспышек Gr
- количество ведомых групп - макс. 4 группы (M/A/B/C)
- радиус передачи сигнала (приблиз.), м - > 100
- количество каналов связи - 32
- настройка задержки синхронизации - да (0-10мс)
- ДУ спуском затвора - при подключении приемника к камере через гнездо синхронизации 2,5 мм можно управлять процессом съемки
- настройки зума - фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
- дисплей - широкий ЖК дисплей, подсветка ВКЛ/ ВЫКЛ
- выходной интерфейс - передатчик: для ввода и вывода используется синхрокабель с ПК;приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
- обновление прошивки - через разъем micro USB
- размеры, мм - 72х75х52
- вес передатчика, г - 90