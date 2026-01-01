Godox X1T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Описание

Godox X1T-C TTL совместим с фотокамерами, поддерживающими протокол E-TTL II. Его характеризует многоканальное управление и стабильная передача сигнала, быстрая реакция.

Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной или накамерной вспышки.

В сочетании с приемником XTR-16 или XTR-16S Godox X1T-C TTL может дистанционно управлять вспышками Godox, не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Имеется беспроводная синхронизация с помощью разъема для синхронизации с ПК. X1T-С TTL обеспечивает качественное стабильное дистанционное управление мощностью вспышек на 32 каналах, на расстоянии до 100 м. Синхронизируемые устройства можно собирать до 5 групп.

Возможности синхронизатора Godox X1T-C TTL: настройка задержки синхронизации, дистанционный спуск затвора фотокамеры, настройка зума, функция расширенных пользовательских настроек C.Fn и т.д.

Godox X1T-C TTL оснащен USB портом для обновления прошивки.

Синхронизатор имеет функцию запоминания последних настроек (в течение 2 с) и восстанавливает их после перезагрузки.

Godox X1T-C TTL обладает высококачественным ЖК дисплеем с подсветкой, на котором высвечиваются все важные характеристики управления. Это делает работу фотографа комфортной.

Характеристики: