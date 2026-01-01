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Godox X1T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X1T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X1T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Godox X1T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon

Godox
Артикул: MTG-0051

Godox X1T-C TTL с функцией ДУ используется с DSLR фотокамерами Canon.Обладает встроенной системой беспроводной передачи Godox 2,4G.Godox X1T-C TTL - это высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, синхронизация по второй шторке, компенсация экспозиции вспышки, режим моделирующего света, функция памяти, обновление прошивки и т.д. Доступен режим группировки Gr (макс.5 групп и 32 канала).

Описание

Godox X1T-C TTL совместим с фотокамерами, поддерживающими протокол E-TTL II. Его характеризует многоканальное управление и стабильная передача сигнала, быстрая реакция.

Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной или накамерной вспышки.

В сочетании с приемником XTR-16 или XTR-16S Godox X1T-C TTL может дистанционно управлять вспышками Godox, не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Имеется беспроводная синхронизация с помощью разъема для синхронизации с ПК. X1T-С TTL обеспечивает качественное стабильное дистанционное управление мощностью вспышек на 32 каналах, на расстоянии до 100 м. Синхронизируемые устройства можно собирать до 5 групп.

Возможности синхронизатора Godox X1T-C TTL: настройка задержки синхронизации, дистанционный спуск затвора фотокамеры, настройка зума, функция расширенных пользовательских настроек C.Fn и т.д.

Godox X1T-C TTL оснащен USB портом для обновления прошивки.

Синхронизатор имеет функцию запоминания последних настроек (в течение 2 с) и восстанавливает их после перезагрузки.

Godox X1T-C TTL обладает высококачественным ЖК дисплеем с подсветкой, на котором высвечиваются все важные характеристики управления. Это делает работу фотографа комфортной.

Характеристики:

  • совместимые фотокамеры - камеры Canon EOS (с протоколом E-TTL II),поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
  • встроенная система ДУ - беспроводная передача 2,4G
  • режим модуляции - MSK
  • источник питания - 2 батарейки АА
  • ручной режим вспышки – да
  • протокол TTL- E-TTL II
  • настройка отложенной синхронизации - да
  • компенсация экспозиции вспышки - да, ±3 стопа при шаге 1/3
  • блокировка экспозиции вспышки - да
  • вспомогательный луч автофокуса - да, включается вручную
  • синхронизация по второй шторке - да
  • режим моделирующего света - да, включается нажатием кнопки предпросмотра глубины резкости
  • функция ДУ - в режиме TTL-режим Ratio Off; в ручном режиме - соотношение вспышек (A:B:C); поддержка режима группировки вспышек Gr
  • количество ведомых групп - макс. 4 группы (M/A/B/C)
  • радиус передачи сигнала (приблиз.), м - > 100
  • количество каналов связи - 32
  • настройка задержки синхронизации - да (0-10мс)
  • ДУ спуском затвора - при подключении приемника к камере через гнездо синхронизации 2,5 мм можно управлять процессом съемки
  • настройки зума - фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
  • дисплей - широкий ЖК дисплей, подсветка ВКЛ/ ВЫКЛ
  • выходной интерфейс - передатчик: для ввода и вывода используется синхрокабель с ПК;приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
  • обновление прошивки - через разъем micro USB
  • размеры, мм - 72х75х52
  • вес передатчика, г - 90

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