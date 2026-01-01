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Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC
Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC
Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC
Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC

Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC

Fotokvant
Артикул: DAN-4581

Дополнительный приемник Fotokvant WT4-35R-AC для синхронизатора WT4-35-AC.

Дополнительный приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.

Описание

Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC

Комплектация

  • Приемник (ресивер) - 1 шт.

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