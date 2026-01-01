Fotokvant WT4-35R-AC дополнительный приемник для синхронизатора WT4-35-AC

Комплект Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф с крепежными пятками для систем потолочного подвеса 2 м.
Система потолочного подвеса с двумя крепежными пятками Fotokvant TRK-01, рельсом Fotokvant TRR-02, одинарной кареткой и пантографом Fotokvant TRP-02.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Дополнительный приемник Fotokvant WT4-35R-AC для синхронизатора WT4-35-AC.
Дополнительный приемник работает от сети и устанавливается между силовым кабелем и студийной вспышкой. Обратите внимание на кабель вспышки, его разъем должен совпадать с разъемом на ресивере. Приемник имеет встроенный микроконтроллер с надежной защитой от помех и обеспечивает максимальную скорость синхронизации 1/250 с. Устойчивая связь осуществляется на расстоянии 30 м.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Комплект Fotokvant TRPR-02 KIT пантограф с крепежными пятками для систем потолочного подвеса 2 м.
Система потолочного подвеса с двумя крепежными пятками Fotokvant TRK-01, рельсом Fotokvant TRR-02, одинарной кареткой и пантографом Fotokvant TRP-02.
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.