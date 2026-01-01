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Falcon Eyes TERC-R II приемник к радиосинхронизатору
Falcon Eyes TERC-R II приемник к радиосинхронизатору

Falcon Eyes TERC-R II приемник к радиосинхронизатору

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1272

Falcon Eyes TERC-R II - приемник к радиосинхронизатору.

Дополнительный приемник для радиосинхронизатора Falcon Eyes TERC II USB.

Описание

Дополнительный приемник для пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора Falcon Eyes TERC II USB. Предназначен для активации поджога импульса и дистанционного управления параметрами дополнительной студийной вспышки. Совместим с моноблоками Falcon Eyes серии TE v2.0.

Характеристики:

  • режим радиосинхронизации - есть
  • количество каналов/групп - 2 группы А и В, по 100 каналов в каждой группе
  • регулировка мощности вспышки - есть
  • регулировка мощности пилотного света - есть
  • выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света - есть
  • управление светосинхронизатором - есть
  • вкл/откл звуковой индикации - есть
  • режим Test - есть
  • память настроек (даже при смене батареек) - есть

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