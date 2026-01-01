Falcon Eyes TERC-R II приемник к радиосинхронизатору

Дополнительный приемник для пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора Falcon Eyes TERC II USB. Предназначен для активации поджога импульса и дистанционного управления параметрами дополнительной студийной вспышки. Совместим с моноблоками Falcon Eyes серии TE v2.0.
Характеристики:
- режим радиосинхронизации - есть
- количество каналов/групп - 2 группы А и В, по 100 каналов в каждой группе
- регулировка мощности вспышки - есть
- регулировка мощности пилотного света - есть
- выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света - есть
- управление светосинхронизатором - есть
- вкл/откл звуковой индикации - есть
- режим Test - есть
- память настроек (даже при смене батареек) - есть