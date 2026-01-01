PocketWizard FlexTT5 для Canon радиосинхронизатор TTL

PocketWizard FlexTT5 может подсоединяться к камере или вспышкам с помощью горячего башмака. Для этого необходимо закрепить вспышку на FlexTT5 и использовать ее так же, как обычно. Система реагирует на изменения ISO, диафрагмы или скорости затвора и вносит необходимые поправки. Если изменить шкалу компенсации экспозиции при съемке со вспышкой на камере, то данные сразу отправятся через систему к удаленным вспышкам.

На FlexTT5 существует две установки конфигурации канала: С1 и С2. Каждая может быть запрограммирована на 20 ControlTL каналов TTL или 32 обычных канала ручного управления вспышками. Модель имеет трехзонный переключатель для удобства работы с зонами и величинами Canon.

Технология PocketWizard’s HyperSync позволяет синхронизацию камеры вплоть до 1/500 секунды со многими камерами и вспышками.

В PocketWizard FlexTT5 используется технология автоматического определения приемопередатчика, которая для большего удобства во время работы позволяет легко переключаться между режимами приема и передачи. Благодаря режиму автоматической передачи можно управлять удаленной камерой совместно со вспышкой. Совместимость (без поддержки TTL) с радиосинхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX.

Технические характеристики: