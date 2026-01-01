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PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon

PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon

PocketWizard
Артикул: FTR-842

Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Canon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями.  Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

Описание

FlexTT5 может работать и в качестве приемника, и как передатчик. Более компактный MiniTT1 используется только как передатчик. 
 
Параметры:
  • Запуск удаленных вспышек в режиме TTL
  • Радиус действия до 240 метров
  • 35 каналов передачи сигнала с цифровым кодированием
  • Отсутствие ограничений, накладываемых синхронизацией, работающей в инфракрасном диапазоне. Фотограф может запускать удаленные вспышки, находящиеся вне прямой видимости, и не заботиться о ярком солнечном свете
  • Поддержка дистанционного управления соотношением мощностей вспышек ведомых групп
  • Синхронизация накамерных или студийных вспышек при выдержках до 1/8000
  • Улучшенные характеристики синхронизации по задней шторке
  • Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду
  • Режим Pre-Flash Boost, увеличивающий мощность калибровочного импульса на две ступени
  • Совместимость (без поддержки TTL) с радиосинхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX
  • Широкий спектр настроек параметров работы.
 
Технические характеристики:
  • Поддерживаемая версия TTL: Canon E-TTL II
  • Используемые радиочастоты: 433,42-434,42 МГц ("европейская" версия)
  • Каналы: 35 каналов на 5 частотах
  • Антенна: внутренняя
  • Выходная мощность передатчика: менее 0,001 Вт
  • Радиус действия: 
    • до 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)
    • до 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)
  • Способы крепления: установка на горячий башмак камеры
  • Максимальное число кадров в секунду (fps): 8 (при синхронизации с поддержкой функций TTL или без)
  • Переключатель каналов/питания: OFF–C.2–C.1 (выкл.–конфигурация 1–конфигурация 2)
  • Индикация режимов/состояний: светодиодный индикатор (зеленый/желтый/красный)
  • Напряжение на синхроконтактах: 3,3 В на всех разъемах (безопасно для всех типов камер)
  • Защита горячего башмака от высокого напряжения: до 50 В
  • USB: USB 2.0, разъем типа Mini-B
  • Диапазон рабочих температур: от -15°C (5°F) до +50°C (120°F)
  • Температура хранения, без батарей: от -30°C (-22°F) до +85°C (185°F)
  • Корпус: ударостойкий пластик
  • Электропитание: 3 В, литиевая батарея типа CR2450 (рекомендуется) или CR2354
  • Срок службы батареи: сотни часов
  • Размеры: 
    • ​MiniTT1 – 7,1x4,9x3,3 см (ДxШxB)
  • Вес MiniTT1:
    • 65 г с батареей
    • 57 г без батареи
  • ​Вес FlexTT5
    • 153 г с батареями
    • 108 г без батарей
Совместимость. Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Canon совместимы со следующими камерами:
  • 1D Mark IV 
  • 7D 
  • Rebel T3i/600D 
  • 1Ds Mark III
  • 5D Mark II
  • Rebel T2i/550D
  • 1D Mark III
  • 5D
  • Rebel T1i/500D
  • D Mark II N
  • 60D
  • Rebel XS/1000D
  • 1Ds Mark II
  • 50D
  • Rebel XSi/450D
  • 1D Mark II
  • 40D 
  • Rebel XTi/400D
  • 30D*
  • 20D
* Возможно появление черных полос в кадре при работе на коротких выдержках.
 
Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Canon совместимы со следующими вспышками (эти вспышки будут синхронизироваться с поддержкой функций TTL; синхронизация других вспышек, включая студийные, также возможна, но без поддержки функций TTL):
 
Canon
  • 430EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
  • 430EX: II полная совместимость с поддержкой E-TTL II
  • 580EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
  • 580EX: II полная совместимость с поддержкой E-TTL II
  • 270EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL
  • 550EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
  • 420EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
  • 220EX: может работать только в E-TTL-режиме, будучи подключенной к FlexTT5, используемому в качестве приемника (работа в ручном режиме невозможна). Не может быть подключена к MiniTT1 или FlexTT5, используемому в качестве передатчика. Примечание: для улучшения характеристик работы 220EX рекомендуется ее подключать посредством кабеля OC-E3.
Metz
  • 48 AF-1: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost
  • 58 AF-1: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost.
Nissin
  • Di866: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost
  • Di622: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost. 
При работе с радиосинхронизаторовами MiniTT1/FlexTT5 вспышки Nissin Di866 и Di622 могут использоваться только в качестве ведомых. Устройства FlexTT5, к которым предполагается подключать вспышки Nissin, следует соответственно настроить через программу PocketWizard Utility: во вкладке Misc для параметра Top Shoe Detection Mode задать значение Nissin Flash. Вспышки Nissin Di866 Mark II и Di622 Mark II в настоящее время с радиосинхронизаторами MiniTT1/FlexTT5 несовместимы.
 
Примечание 1: первый кадр, сделанный после подключения оборудования или выхода камеры из режима "сна", может быть недо- или переэкспонированным.
Примечание 2: при удаленном запуске камеры Canon 30D следует активировать режим Auto Power Off–Disable. "Уснувшая" 30D не будет срабатывать.

Программное обеспечение ControlTL постоянно совершенствуется производителем. 

Официальная гарантия – 1 год.

В качестве дополнительной информации, приводим мнение Михаила, отличающееся от официального: Значит так, три вспышки Nissin Di866 Mark II, которым больше десяти лет у комплектованы тремя PocketWizard FiexTT5. На фотоаппарате так же используется, PocketWizard MiniTT1 в связке с PocketWizard AC3. Есть еще вспышка Nissin i60A которая ставиться на фотоаппарат или заменяет какой-то Nissin Di866. Какой нужен свет, то и используете. Всё это работает в любой связке, ОТЛИЧНО.

Комплектация

  • радиосинхронизатор PocketWizard MiniTT1 – 1 шт.
  • радиосинхронизатор PocketWizard FlexTT5 1 шт.
  • USB-кабель 2 шт.
  • батарея CR2450 1 шт.
  • батареи AA 2 шт.
  • краткое руководство по эксплуатации

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