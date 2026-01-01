PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon

- Запуск удаленных вспышек в режиме TTL
- Радиус действия до 240 метров
- 35 каналов передачи сигнала с цифровым кодированием
- Отсутствие ограничений, накладываемых синхронизацией, работающей в инфракрасном диапазоне. Фотограф может запускать удаленные вспышки, находящиеся вне прямой видимости, и не заботиться о ярком солнечном свете
- Поддержка дистанционного управления соотношением мощностей вспышек ведомых групп
- Синхронизация накамерных или студийных вспышек при выдержках до 1/8000
- Улучшенные характеристики синхронизации по задней шторке
- Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду
- Режим Pre-Flash Boost, увеличивающий мощность калибровочного импульса на две ступени
- Совместимость (без поддержки TTL) с радиосинхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX
- Широкий спектр настроек параметров работы.
- Поддерживаемая версия TTL: Canon E-TTL II
- Используемые радиочастоты: 433,42-434,42 МГц ("европейская" версия)
- Каналы: 35 каналов на 5 частотах
- Антенна: внутренняя
- Выходная мощность передатчика: менее 0,001 Вт
- Радиус действия:
- до 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)
- до 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)
- Способы крепления: установка на горячий башмак камеры
- Максимальное число кадров в секунду (fps): 8 (при синхронизации с поддержкой функций TTL или без)
- Переключатель каналов/питания: OFF–C.2–C.1 (выкл.–конфигурация 1–конфигурация 2)
- Индикация режимов/состояний: светодиодный индикатор (зеленый/желтый/красный)
- Напряжение на синхроконтактах: 3,3 В на всех разъемах (безопасно для всех типов камер)
- Защита горячего башмака от высокого напряжения: до 50 В
- USB: USB 2.0, разъем типа Mini-B
- Диапазон рабочих температур: от -15°C (5°F) до +50°C (120°F)
- Температура хранения, без батарей: от -30°C (-22°F) до +85°C (185°F)
- Корпус: ударостойкий пластик
- Электропитание: 3 В, литиевая батарея типа CR2450 (рекомендуется) или CR2354
- Срок службы батареи: сотни часов
- Размеры:
- MiniTT1 – 7,1x4,9x3,3 см (ДxШxB)
- Вес MiniTT1:
- 65 г с батареей
- 57 г без батареи
- Вес FlexTT5
- 153 г с батареями
- 108 г без батарей
- 1D Mark IV
- 7D
- Rebel T3i/600D
- 1Ds Mark III
- 5D Mark II
- Rebel T2i/550D
- 1D Mark III
- 5D
- Rebel T1i/500D
- D Mark II N
- 60D
- Rebel XS/1000D
- 1Ds Mark II
- 50D
- Rebel XSi/450D
- 1D Mark II
- 40D
- Rebel XTi/400D
- 30D*
- 20D
- 430EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
- 430EX: II полная совместимость с поддержкой E-TTL II
- 580EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
- 580EX: II полная совместимость с поддержкой E-TTL II
- 270EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL
- 550EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
- 420EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II
- 220EX: может работать только в E-TTL-режиме, будучи подключенной к FlexTT5, используемому в качестве приемника (работа в ручном режиме невозможна). Не может быть подключена к MiniTT1 или FlexTT5, используемому в качестве передатчика. Примечание: для улучшения характеристик работы 220EX рекомендуется ее подключать посредством кабеля OC-E3.
- 48 AF-1: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost
- 58 AF-1: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost.
- Di866: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost
- Di622: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost.
Программное обеспечение ControlTL постоянно совершенствуется производителем.
Официальная гарантия – 1 год.
В качестве дополнительной информации, приводим мнение Михаила, отличающееся от официального: Значит так, три вспышки Nissin Di866 Mark II, которым больше десяти лет у комплектованы тремя PocketWizard FiexTT5. На фотоаппарате так же используется, PocketWizard MiniTT1 в связке с PocketWizard AC3. Есть еще вспышка Nissin i60A которая ставиться на фотоаппарат или заменяет какой-то Nissin Di866. Какой нужен свет, то и используете. Всё это работает в любой связке, ОТЛИЧНО.