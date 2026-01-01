PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon

FlexTT5 может работать и в качестве приемника, и как передатчик. Более компактный MiniTT1 используется только как передатчик.

Параметры:

Совместимость (без поддержки TTL) с радиосинхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX

Режим Pre-Flash Boost, увеличивающий мощность калибровочного импульса на две ступени

Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду

Синхронизация накамерных или студийных вспышек при выдержках до 1/8000

Отсутствие ограничений, накладываемых синхронизацией, работающей в инфракрасном диапазоне. Фотограф может запускать удаленные вспышки, находящиеся вне прямой видимости, и не заботиться о ярком солнечном свете

Технические характеристики:

108 г без батарей

153 г с батареями

57 г без батареи

65 г с батареей

Электропитание: 3 В, литиевая батарея типа CR2450 (рекомендуется) или CR2354

Температура хранения, без батарей: от -30°C (-22°F) до +85°C (185°F)

Диапазон рабочих температур: от -15°C (5°F) до +50°C (120°F)

Защита горячего башмака от высокого напряжения: до 50 В

Напряжение на синхроконтактах: 3,3 В на всех разъемах (безопасно для всех типов камер)

Максимальное число кадров в секунду (fps): 8 (при синхронизации с поддержкой функций TTL или без)

до 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)

до 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)

Совместимость. Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Canon совместимы со следующими камерами:

1D Mark IV

7D

Rebel T3i/600D

1Ds Mark III

5D Mark II

Rebel T2i/550D

1D Mark III

5D

Rebel T1i/500D

D Mark II N

60D

Rebel XS/1000D

1Ds Mark II

50D

Rebel XSi/450D

1D Mark II

40D

Rebel XTi/400D

30D*

20D

* Возможно появление черных полос в кадре при работе на коротких выдержках.

Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Canon совместимы со следующими вспышками (эти вспышки будут синхронизироваться с поддержкой функций TTL; синхронизация других вспышек, включая студийные, также возможна, но без поддержки функций TTL):

Canon

430EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II

430EX: II полная совместимость с поддержкой E-TTL II

580EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II

580EX: II полная совместимость с поддержкой E-TTL II

270EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL

550EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II

420EX: полная совместимость с поддержкой E-TTL II

220EX: может работать только в E-TTL-режиме, будучи подключенной к FlexTT5, используемому в качестве приемника (работа в ручном режиме невозможна). Не может быть подключена к MiniTT1 или FlexTT5, используемому в качестве передатчика. Примечание: для улучшения характеристик работы 220EX рекомендуется ее подключать посредством кабеля OC-E3.

Metz

48 AF-1: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost

58 AF-1: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost.

Nissin

Di866: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost

Di622: может использоваться только при отключенной функции Pre-Flash Boost.

При работе с радиосинхронизаторовами MiniTT1/FlexTT5 вспышки Nissin Di866 и Di622 могут использоваться только в качестве ведомых. Устройства FlexTT5, к которым предполагается подключать вспышки Nissin, следует соответственно настроить через программу PocketWizard Utility: во вкладке Misc для параметра Top Shoe Detection Mode задать значение Nissin Flash. Вспышки Nissin Di866 Mark II и Di622 Mark II в настоящее время с радиосинхронизаторами MiniTT1/FlexTT5 несовместимы.

Примечание 1: первый кадр, сделанный после подключения оборудования или выхода камеры из режима "сна", может быть недо- или переэкспонированным.