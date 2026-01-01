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PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon

PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon

PocketWizard
Артикул: FTR-846

Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Nikon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями.  Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

Описание

FlexTT5 может работать и в качестве приемника, и как передатчик. Более компактный MiniTT1 используется только как передатчик. 
 
Параметры:
  • Запуск удаленных вспышек в режиме TTL
  • Радиус действия до 240 метров
  • 35 каналов передачи сигнала с цифровым кодированием
  • Отсутствие ограничений, накладываемых синхронизацией, работающей в инфракрасном диапазоне. Фотограф может запускать удаленные вспышки, находящиеся вне прямой видимости, и не заботиться о ярком солнечном свете
  • Поддержка дистанционного управления соотношением мощностей вспышек ведомых групп
  • Синхронизация накамерных или студийных вспышек при выдержках до 1/8000
  • Улучшенные характеристики синхронизации по задней шторке
  • Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду
  • Режим Pre-Flash Boost, увеличивающий мощность калибровочного импульса на две ступени
  • Совместимость (без поддержки TTL) с радиосинхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX
  • Широкий спектр настроек параметров работы.
 
Технические характеристики:
  • Поддерживаемая версия TTL: Nikon i-TTL / CLS
  • Используемые радиочастоты: 433,42-434,42 МГц ("европейская" версия)
  • Каналы: 35 каналов на 5 частотах
  • Антенна: внутренняя
  • Выходная мощность передатчика: менее 0,001 Вт
  • Радиус действия: 
    • до 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)
    • до 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL. (Зависит от модели используемых вспышек, ориентации антенны и других параметров.)
  • Способы крепления: установка на горячий башмак камеры
  • Максимальное число кадров в секунду (fps): 8 (при синхронизации с поддержкой функций TTL или без)
  • Переключатель каналов/питания: OFF–C.2–C.1 (выкл.–конфигурация 1–конфигурация 2)
  • Индикация режимов/состояний: светодиодный индикатор (зеленый/желтый/красный)
  • Напряжение на синхроконтактах: 3,3 В на всех разъемах (безопасно для всех типов камер)
  • Защита горячего башмака от высокого напряжения: до 50 В
  • USB: USB 2.0, разъем типа Mini-B
  • Диапазон рабочих температур: от -15°C (5°F) до +50°C (120°F)
  • Температура хранения, без батарей: от -30°C (-22°F) до +85°C (185°F)
  • Корпус: ударостойкий пластик
  • Размеры: 
    • ​MiniTT1 – 7,1x4,9x3,3 см (ДxШxB)
  • Вес MiniTT1:
    • 65 г с батареей
    • 57 г без батареи
  • ​Вес FlexTT5
    • 153 г с батареями
    • 108 г без батарей

Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Nikon совместимы со следующими цифровыми зеркальными камерами Nikon, поддерживающими последнюю версию протокола i-TTL/CLS:

   D4, D3X, D3s, D3, D2X
   D800E, D800, D700, D300, D300s
   D200, D90, D80, D40X, D40
   D7000, D5100, D5000, D3100, D3000.
 
Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Nikon совместимы со следующими вспышками Nikon Speedlight (эти вспышки будут синхронизироваться с поддержкой функций i-TTL/CLS; синхронизация других вспышек, включая студийные, также возможна в режиме Basic Trigger Mode, но без поддержки функций i-TTL/CLS):
 
   SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910
   могут работать в качестве ведомых вспышек
   SB-800, SB-900, SB-910, SU-800
   могут работать в качестве ведущей управляющей вспышки (на камере).
 
Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Nikon не совместимы со следующими камерами Nikon:
   D1, D1X, D1H, D2H, D2Hs, D2Xs
   D50, D60, D70, D70s, D100
   серия Coolpix и пленочные камеры.
 
Радиосинхронизаторы MiniTT1/FlexTT5 для Nikon не поддерживают работу со следующими вспышками Nikon в качестве ведомых:
   SB-80DX, SB-80, SB-28DX, SB-28, SB-50.
 
Basic Trigger Mode: переключенные в этот режим MiniTT1/FlexTT5 работают как "обычные" радиосинхронизаторы, не обеспечивающие поддержки функций TTL, и совместимы с практически любыми фотокамерами и вспышками.

Примечание по эксплуатации:

  • Экспокоррекция (Flash exposure compensation) задается соответствующим устройством управления камеры, которое обычно размещается рядом с кнопкой спуска затвора, и применима при всех режимах съемки, включая ручной (Manual). В ручном режиме заданная экспокоррекция влияет только на характеристики работы вспышки, в то время как характеристики работы камеры задаются вручную. Обратите внимание на то, что камеры серий D2x и D3 не имеют устройства управления экспокоррекцией на корпусе, т.к. не снабжены встроенными вспышками.
  • Режим стабилизации изображения (Vibration Reduction, VR). Если фотограф использует VR-объектив, включение либо отключение режима стабилизации изображения заставляет систему сделать калибровочный кадр для определения новых параметров работы. Это может привести к потере одного кадра непосредственно после включения/отключения стабилизации. В редких случаях при работе на выдержках короче выдержки синхронизации (1/250 для большинства камер) может произойти сбой съемки калибровочного кадра, что приводит к возникновению темных кадров в дальнейшем. Если это случилось, сделайте тестовый кадр с выдержкой длиннее 1/200 и после этого вернитесь к желаемому значению выдержки. Чтобы избежать возникновения неприятных ситуаций, не рекомендуется включать/отключать режим стабилизации изображения во время съемки.
  • Функция Pre-flash Boost. При работе в режиме TTL вспышка до срабатывания затвора камеры выдает калибровочный импульс ("предвспышку"), позволяющий автоматике камеры определить параметры работы системы камера-вспышка, ведущие к получению корректно экспонированного кадра. Если ведомые вспышки расположены достаточно далеко от камеры (что становится возможным при использовании радиосинхронизации), она может "не увидеть" калибровочного импульса. Те же проблемы могут возникнуть при использовании ведомых вспышек с зонтами или софтбоксами. По умолчанию функция Pre-flash Boost увеличивает мощность калибровочного импульса примерно на две ступени. Настройки функции осуществляются при помощи устройств управления EV на задней панели вспышки. (Обратите внимание на то, что эти настройки будут влиять только на мощность калибровочного импульса, но не на экспозицию кадра.) Таким образом можно понизить настройки функции Pre-flash Boost, если объект съемки расположен рядом с камерой/вспышкой, или повысить в обратной ситуации.
  • Настройки синхронизации на коротких выдержках (High Speed/FP-Sync). На камерах, поддерживающих синхронизацию на коротких выдержках, в меню настроек (Custom Settings Menu) должен быть выбран режим Auto FP. Для большинства камер это настройка e1 – Flash Sync Speed. Все камеры, поддерживающие синхронизацию на коротких выдержках, дают возможность выбора опции 1/250 (Auto FP), которую рекомендуется использовать. Выбор опции 1/320 (Auto FP), доступный на некоторых камерах, таких как D300, D300s и D700, не рекомендуется, т.к. может привести к некорректной работе системы, особенно на выдержке 1/320.
  • Nikon SB-910, SB-900 и SB-700: шаблоны освещения. Эти вспышки имеют особое меню выбора шаблона освещения (Light Pattern). Для корректной работы системы должен быть выбран стандартный (Standard, STD) шаблон. Две других опции, центрально-взвешенный (Center-Weighted, CW) и равномерный (Even, EVEN) шаблоны, не поддерживаются при работе с MiniTT1/FlexTT5. Их выбор может привести к неправильному экспонированию кадров.
  • Приоритет сигналов на выдержке синхронизации. MiniTT1 или FlexTT5, работающий в качестве передатчика, посылает с очень кратким интервалом между ними два вида сигналов. ControlTL-сигналы несут информацию, обеспечивающую запуск вспышек в TTL-режиме при помощи приемников FlexTT5. "Стандартные" сигналы – обычные команды запустить вспышку, принимаемые удаленными синхронизаторами Plus II, Plus III, PlusX, MuliMAX или FlexTT5 с соответствующими настройками. По умолчанию ControlTL-сигнал передается первым, а "стандартный" вторым. При работе на выдержке, равной выдержке синхронизации (1/250 для большинства камер), допустимый временной интервал для передачи обоих сигналов крайне мал. В некоторых случаях второй сигнал передается слишком поздно для того, чтобы запускаемая им вспышка попала в экспозицию. При помощи программы PocketWizard Utility, активировав в ней режим Advanced Mode, можно изменить последовательность передачи сигналов в соответствии с тем, какой из них наиболее важен при данном типе съемки. Обратите внимание на то, что данная настройка изменит последовательность сигналов только при использовании выдержки, равной выдержке синхронизации. На всех других выдержках, короче или длиннее, будет использоваться порядок по умолчанию.
  • Синхронизация по задней шторке корректно работает на всех выдержках от выдержки синхронизации до 8 секунд. На более длинных выдержках (включая выдержку от руки), происходят сбои синхронизации. Синхронизация по передней шторке (нормальная) корректно отрабатывается на любых выдержках (включая выдержку от руки). Обратите внимание на то, что, если активирована синхронизация по задней шторке, но используется выдержка короче выдержки синхронизации, синхронизация будет осуществляться по передней шторке.
  • Функция предварительного подъема зеркала (Mirror Up mode) в настоящее время поддерживается не полностью. Проведите испытания для вашей конкретной пары камера-вспышка.
  • Режим задержки экспозиции (Exposure Delay mode) (задаваемый через меню камеры) в настоящее время не поддерживается.
  • Режим многократной вспышки (Repeater/RPT mode) в настоящее время не поддерживается.
  • Отличия работы с MiniTT1/FlexTT5 для Nikon от работы с аналогичной системой для Canon.
  • Для тех, кто уже имеет опыт использования радиосинхронизаторов PocketWizard системы ControlTL с камерами и вспышками Canon, ниже приведены основные эксплуатационные отличия новой системы, совместимой с оборудованием Nikon.
  • Синхронизация по задней шторке включается, отключается и настраивается при помощи устройств управления камеры. (При работе с системой ControlTL для Canon настройки синхронизации по задней шторке задаются через программу PocketWizard Utility.)
  • Система ControlTL для Nikon не поддерживает функцию Force TTL Master Mode. Вместо этого при использовании в качестве ведущей (на камере) вспышки SB-800 или SB-900 включение/отключение режима Master определяет, будут ли срабатывать ведомые вспышки. Если на ведущей вспышке задан режим, отличный от Master, срабатывать будет только она. При заданном режиме Master также будут срабатывать ведомые вспышки в соответствие с настройками, определенными ведущей вспышкой.
  • Настройки сдвига срабатывания вспышки в режиме HyperSync по умолчанию оптимизированы с учетом особенностей каждой совместимой камеры. Базовая настройка сдвига в программе PocketWizard Utility – 0, диапазон возможных настроек – от -2000 до +200 микросекунд. Это позволяет более точно настроить работу режима в случаях, когда настройки по умолчанию не позволяют получить желаемый результат.
  • Настройки функции Pre-flash Boost задаются при помощи устройств управления вспышки. (При работе с системой ControlTL для Canon настройки Pre-flash Boost задаются через программу PocketWizard Utility.)
  • "Засыпание" и "пробуждение" оборудования в системе Nikon реализовано существенно отлично от системы Canon, что влияет на срок службы источников питания передатчика. Батарея-"таблетка" CR2450 передатчика MiniTT1 прослужит 30-50 часов.
 
Программное обеспечение ControlTL постоянно совершенствуется производителем. 

Официальная гарантия – 1 год.

Комплектация

  • радиосинхронизатор PocketWizard MiniTT1 – 1 шт.
  • радиосинхронизатор PocketWizard FlexTT5 – 1 шт.
  • USB-кабель – 2 шт.
  • батарея CR2450 – 1 шт.
  • батареи AA – 2 шт.
  • краткое руководство по эксплуатации


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