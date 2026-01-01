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Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL
Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL
Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL
Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL
Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL
Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL

Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL

Profoto
Артикул: MTG-2320

Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL. Connect Pro предоставляет сто каналов, каждый из которых содержит шесть групп. 

Описание

Три группы предназначены для использования TTL, тогда как остальные три предназначены для ручного использования, что дает  оптимальный контроль над сценой. 

Большой экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают легкий доступ к различным настройкам, и вы можете видеть настройки в абсолютных числах на экране. 

Через приложение Profoto Control можно просмотреть настройки с выбранного устройства; iPad, iPhone или Android-смартфон. 

Технология Profoto AirX с поддержкой Bluetooth на расстоянии 100 м позволяет снимать с большого расстояния. 

Прошивки доступны через автоматические обновления в Profoto AirX. 

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