Profoto 901321 Connect Pro радиосинхронизатор с Bluetooth для Canon TTL

Описание

Три группы предназначены для использования TTL, тогда как остальные три предназначены для ручного использования, что дает оптимальный контроль над сценой.



Большой экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают легкий доступ к различным настройкам, и вы можете видеть настройки в абсолютных числах на экране.



Через приложение Profoto Control можно просмотреть настройки с выбранного устройства; iPad, iPhone или Android-смартфон.



Технология Profoto AirX с поддержкой Bluetooth на расстоянии 100 м позволяет снимать с большого расстояния.



Прошивки доступны через автоматические обновления в Profoto AirX.